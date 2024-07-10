Ограничение ударов по Крыму, план завершения войны: выступление Зеленского в Институте Рейгана в США
Владимир Зеленский выступил в Президентском фонде и Институте Рональда Рейгана. Ранее председатель попечительского совета Института заявил, что частью миссии учреждения является содействие новому поколению мировых лидеров, которые продвигают дело свободы.
Во время своей речи президент прежде всего поблагодарил за приглашение. Он отметил, что сейчас очень важно победить российскую войну и террор. Он рассказал о проблемах, с которыми столкнулась Украина и отметил, что от поддержки и решимости США многое зависит.
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Главное из выступления Зеленского
Президент поблагодарил за решение США и партнеров предоставить Украине дополнительных 5 ЗРК Patriot и десятки других, а также определить приоритетом предоставление Украине ракет-перехватчиков. Однако он заметил, что этого недостаточно. Они, конечно, помогут. Но этого недостаточно, никогда не достаточно. Зеленский считает, что лучший способ - после первого саммита мира, организовать и подготовить план, а еще подготовить второй саммит в течение следующих месяцев. Чтобы мир нажал на Путина, чтобы остановить войну. Это лучший способ. [...] Мы должны и можем организовать второй саммит мира в этом году на основе формулы мира - еще более мощный и по-настоящему решающий. Нам нужна эта поддержка от США. Если Украина не сможет отвоевать свои территории полностью, это будет считаться замороженным конфликтом. А это опасно. Когда вы говорите о территории, то вы должны понимать, что нам нужно спасать людей, государство. И мы не члены НАТО, у нас нет такого зонтика. Нам нужно, чтобы Путин проиграл. Мы не хотим, чтобы он был на нашей территории, потому что в любом случае это замороженный конфликт. И это вопрос времени, когда он снова придет с вторжением, а он это сделает. Он также отметил, что Путин не остановится, если отдать ему Крым. Он никогда не остановится... У него был Крым. Он оккупировал в 2014 году Крым. Он закончил? Нет. Он лжец. 8 июля Россия в час пик нанесла удар по Киеву и Кривому Рогу. Был объявлен траур в память о жертвах российского ракетного удара. Враг выпустил более 40 ракет различных типов. Одна попала в детскую больницу. Всего в результате этого нападения погибло 43 человека, почти 200 получили ранения. Россия всегда знает, куда попадают ее ракеты. Всегда. Прямое попадание – и здание больницы было разрушено. Представьте это: врачи, обычные люди, спасатели – все вместе разбирают завалы, пытаясь спасти как можно больше жизней. Ждал ли кто-то из них? Был ли кто-то, кто оказался под завалами, готов ждать месяцами? Нет, конечно, нет. Потому что это бессмысленно. Потому что когда нужно спасать жизнь, вы спасаете жизнь. Когда нужно бить врагов, вы бьете врагов. Вы действуете. Вы побеждаете. Вот как выигрываются войны. Он отметил, что ответ на вопрос "сколько еще может продержаться Путин" находится в Вашингтоне. В эти дни, на саммите НАТО, который должен стать сильным событием, нужны сильные решения, и мы ждем их, и мы рассчитываем на них. Украина провела первый Саммит мира, в котором приняли участие 101 страна и международная организация. Президент Украины отметил, что Путин в ответ провел собственный саммит – "саммит войны в Пхеньяне вместе с Ким Чен Ыном", чтобы получить больше артиллерии, ракет и мин. Мы должны реагировать решительно. Мы должны и можем организовать второй Саммит мира в этом году на основе Формулы мира – еще более мощный и по-настоящему решающий. Нам нужна эта поддержка от США. Владимир Зеленский заявил, что Украина сможет защитить города от российских управляемых бомб, если американское руководство сделает шаг вперед и позволит уничтожать российские военные самолеты на их базах. Мы ждем этого шага. И мы можем значительно ограничить действия России на юге Украины и вытеснить оккупанта оттуда, если американское руководство поможет нам с необходимыми возможностями для глубоких ударов по российским военным и логистическим объектам в нашем, украинском Крыму. Он добавил, что говорит об этом со всеми партнерами Украины. Говоря об использовании западного оружия в атаках на объекты в оккупированном Крыму, Владимир Зеленский подтвердил, что Украина не может использовать "все и везде". В мае июне украинские воины достигли важной победы - остановили российское наступление на Харьков. Это второй по величине украинский город, расположен очень близко к российской границе. Пока Конгресс США спорил о помощи Украине на 61 миллиард долларов, Путин хотел оккупировать Харьков. Диктатор также понимал, что имеет форму, ведь кроме одобрения пакета еще нужно время для поставки. И конечно Путин понимал, и понимает это. И поэтому у него была эта информация. Он хотел использовать эту паузу в более чем полгода в Конгрессе с этим решением, поэтому он хотел оккупировать быстро Харьков, где живет полтора миллиона сейчас. Зеленский отметил, что в противостоянии с Путиным надо быть сильными и бескомпромиссными. Все вместе. И прежде всего Америка, как лидер свободного мира. Мир не может быть безопасным без Америки. Америка не может быть лидером и творцом мировой мечты, не заботясь о мировых делах. Америка не должна стесняться своей силы. Именно Америка сохраняет свободу для мира. Вот почему мир ценит Америку – Америку, которая действует. Он отметил, что сейчас всем нужно именно это – лидерство, которое не ждет каких-либо листопадов, а действует сейчас – ежедневно и решительно. Будем откровенны и искренни: сейчас все ждут ноябрь. Американцы ждут ноября. И Европа, Ближний Восток, Индо-Тихоокеанский регион – весь мир ждет ноября. И, правду говоря, Путин тоже ждет ноябрь, но убивает и разрушает, чтобы подготовиться – быть готовым ко всему, что может принести ноябрь. Он отметил, что даже юбилейный саммит НАТО, который должен был бы стать главным событием, не выглядит так сильно в медиа по сравнению с тем, что ожидается от ноября.
Обещанных 5 Patriot недостаточно
План завершения войны
Почему важен выход на границы 1991 года
Об обстреле 8 июля
США должны поддержать Украину во время второго Саммита мира
Зеленский просит расширить разрешение США для ударов по оккупированному Крыму и России
Украина ограничена в ударах даже по Крыму
Путин планировал захватить Харьков, пока США колеблются с помощью
Америка не может быть лидером, не заботясь о мировых делах
Путин ждет ноябрь
Президент поблагодарил за решение США и партнеров предоставить Украине дополнительных 5 ЗРК Patriot и десятки других, а также определить приоритетом предоставление Украине ракет-перехватчиков. Однако он заметил, что этого недостаточно.
Они, конечно, помогут. Но этого недостаточно, никогда не достаточно.
Зеленский считает, что лучший способ - после первого саммита мира, организовать и подготовить план, а еще подготовить второй саммит в течение следующих месяцев.
Чтобы мир нажал на Путина, чтобы остановить войну. Это лучший способ. [...] Мы должны и можем организовать второй саммит мира в этом году на основе формулы мира - еще более мощный и по-настоящему решающий. Нам нужна эта поддержка от США.
Если Украина не сможет отвоевать свои территории полностью, это будет считаться замороженным конфликтом. А это опасно.
Когда вы говорите о территории, то вы должны понимать, что нам нужно спасать людей, государство. И мы не члены НАТО, у нас нет такого зонтика. Нам нужно, чтобы Путин проиграл. Мы не хотим, чтобы он был на нашей территории, потому что в любом случае это замороженный конфликт. И это вопрос времени, когда он снова придет с вторжением, а он это сделает.
Он также отметил, что Путин не остановится, если отдать ему Крым.
Он никогда не остановится... У него был Крым. Он оккупировал в 2014 году Крым. Он закончил? Нет. Он лжец.
8 июля Россия в час пик нанесла удар по Киеву и Кривому Рогу. Был объявлен траур в память о жертвах российского ракетного удара. Враг выпустил более 40 ракет различных типов. Одна попала в детскую больницу. Всего в результате этого нападения погибло 43 человека, почти 200 получили ранения.
Россия всегда знает, куда попадают ее ракеты. Всегда. Прямое попадание – и здание больницы было разрушено. Представьте это: врачи, обычные люди, спасатели – все вместе разбирают завалы, пытаясь спасти как можно больше жизней. Ждал ли кто-то из них? Был ли кто-то, кто оказался под завалами, готов ждать месяцами? Нет, конечно, нет. Потому что это бессмысленно. Потому что когда нужно спасать жизнь, вы спасаете жизнь. Когда нужно бить врагов, вы бьете врагов. Вы действуете. Вы побеждаете. Вот как выигрываются войны.
Он отметил, что ответ на вопрос "сколько еще может продержаться Путин" находится в Вашингтоне.
В эти дни, на саммите НАТО, который должен стать сильным событием, нужны сильные решения, и мы ждем их, и мы рассчитываем на них.
Украина провела первый Саммит мира, в котором приняли участие 101 страна и международная организация. Президент Украины отметил, что Путин в ответ провел собственный саммит – "саммит войны в Пхеньяне вместе с Ким Чен Ыном", чтобы получить больше артиллерии, ракет и мин.
Мы должны реагировать решительно. Мы должны и можем организовать второй Саммит мира в этом году на основе Формулы мира – еще более мощный и по-настоящему решающий. Нам нужна эта поддержка от США.
Владимир Зеленский заявил, что Украина сможет защитить города от российских управляемых бомб, если американское руководство сделает шаг вперед и позволит уничтожать российские военные самолеты на их базах.
Мы ждем этого шага. И мы можем значительно ограничить действия России на юге Украины и вытеснить оккупанта оттуда, если американское руководство поможет нам с необходимыми возможностями для глубоких ударов по российским военным и логистическим объектам в нашем, украинском Крыму.
Он добавил, что говорит об этом со всеми партнерами Украины.
Говоря об использовании западного оружия в атаках на объекты в оккупированном Крыму, Владимир Зеленский подтвердил, что Украина не может использовать "все и везде".
В мае июне украинские воины достигли важной победы - остановили российское наступление на Харьков. Это второй по величине украинский город, расположен очень близко к российской границе.
Пока Конгресс США спорил о помощи Украине на 61 миллиард долларов, Путин хотел оккупировать Харьков. Диктатор также понимал, что имеет форму, ведь кроме одобрения пакета еще нужно время для поставки.
И конечно Путин понимал, и понимает это. И поэтому у него была эта информация. Он хотел использовать эту паузу в более чем полгода в Конгрессе с этим решением, поэтому он хотел оккупировать быстро Харьков, где живет полтора миллиона сейчас.
Зеленский отметил, что в противостоянии с Путиным надо быть сильными и бескомпромиссными. Все вместе. И прежде всего Америка, как лидер свободного мира.
Мир не может быть безопасным без Америки. Америка не может быть лидером и творцом мировой мечты, не заботясь о мировых делах. Америка не должна стесняться своей силы. Именно Америка сохраняет свободу для мира. Вот почему мир ценит Америку – Америку, которая действует.
Он отметил, что сейчас всем нужно именно это – лидерство, которое не ждет каких-либо листопадов, а действует сейчас – ежедневно и решительно.
Будем откровенны и искренни: сейчас все ждут ноябрь. Американцы ждут ноября. И Европа, Ближний Восток, Индо-Тихоокеанский регион – весь мир ждет ноября. И, правду говоря, Путин тоже ждет ноябрь, но убивает и разрушает, чтобы подготовиться – быть готовым ко всему, что может принести ноябрь.
Он отметил, что даже юбилейный саммит НАТО, который должен был бы стать главным событием, не выглядит так сильно в медиа по сравнению с тем, что ожидается от ноября.