Ограничение ударов по Крыму, план завершения войны: выступление Зеленского в Институте Рейгана в США

Владимир Зеленский выступил в Президентском фонде и Институте Рональда Рейгана. Ранее председатель попечительского совета Института заявил, что частью миссии учреждения является содействие новому поколению мировых лидеров, которые продвигают дело свободы.

Во время своей речи президент прежде всего поблагодарил за приглашение. Он отметил, что сейчас очень важно победить российскую войну и террор. Он рассказал о проблемах, с которыми столкнулась Украина и отметил, что от поддержки и решимости США многое зависит.

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