Зеленский ведет переговоры с Байденом по передаче Patriot
Источник:Владимир Зеленский
Украина стремится получить от США ЗРК Patriot, чтобы противостоять российским массированным атакам. Переговоры продолжаются на уровне президентов обоих государств.
Зеленский подтвердил, что ведет переговоры с лидером США Джо Байденом по передаче Украине систем ПВО Patriot. По его словам, Украина нуждается в средствах ПВО, поэтому ведутся постоянные переговоры с партнерами.
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Зеленский сказал, что подобные переговоры продолжаются с Францией, Италией и США. Он отметил, что лично занимается вопросом передачи систем Patriot.
Процесс идет, я этим лично занимаюсь. В принципе, это очень для нас нужно... Для меня это важно – это мои личные отношения с президентом Байденом,
– заявил Зеленский.