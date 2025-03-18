Владимир Зеленский прибыл с визитом во Львов
- Владимир Зеленский прибыл во Львов 18 марта 2025 года, почтил память павших защитников и защитниц Украины.
- Максим Козицкий заявил, что пройдет ряд важных встреч с мыслью о чествовании памяти погибших за свободу государства.
Президент Украины прибыл с визитом во Львов. Он уточнил детали своей поездки.
Владимир Зеленский 18 марта 2025 года прибыл во Львов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на его сообщение в телеграме.
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Зеленский был на Марсовом поле
Зеленский рассказал, что он почтил память павших защитников и защитниц Украины.
Помним каждого и каждую, кто отдал самое дорогое – свою жизнь – за свободу и будущее нашего государства. Вечная память героям,
– написал президент.
Максим Козицкий, председатель Львовской ОВА, рассказал о визите Зеленского.
По его словам, должен пройти ряд важных встреч. Он отметил, что все, что делается, должно делаться с мыслью о том, чтобы не осквернить светлую память людей, которые отдали жизнь, чтобы наше государство продолжало существование.
Зеленский во Львове / Фото Максима Козицкого
Ранее стало известно, что Канада пригласила Владимира Зеленского на предстоящий саммит G7, который состоится 15 – 17 июня в Альберте.