Владимир Зеленский прибыл с визитом во Львов

Президент Украины прибыл с визитом во Львов. Он уточнил детали своей поездки.

Владимир Зеленский 18 марта 2025 года прибыл во Львов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на его сообщение в телеграме.

Смотрите также Ненависть к украинцам и скандал во Львове: кто такой Славомир Менцен и выиграет ли выборы в Польше

Зеленский был на Марсовом поле

Зеленский рассказал, что он почтил память павших защитников и защитниц Украины.

Помним каждого и каждую, кто отдал самое дорогое – свою жизнь – за свободу и будущее нашего государства. Вечная память героям,

– написал президент.

Максим Козицкий, председатель Львовской ОВА, рассказал о визите Зеленского.

По его словам, должен пройти ряд важных встреч. Он отметил, что все, что делается, должно делаться с мыслью о том, чтобы не осквернить светлую память людей, которые отдали жизнь, чтобы наше государство продолжало существование.

Зеленский во Львове / Фото Максима Козицкого

Ранее стало известно, что Канада пригласила Владимира Зеленского на предстоящий саммит G7, который состоится 15 – 17 июня в Альберте.