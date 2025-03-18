Володимир Зеленський 18 березня 2025 року прибув до Львова. Про це пише 24 Канал із посиланням на його допис у телеграмі.

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Зеленський був на Марсовому полі

Зеленський розповів, що він вшанував пам’ять полеглих захисників і захисниць України.

Пам’ятаємо кожного й кожну, хто віддав найдорожче – своє життя – за свободу і майбутнє нашої держави. Вічна пам’ять героям,

– написав президент.

Максим Козицький, голова Львівської ОВА, розповів про візит Зеленського.

За його словами, має пройти низка важливих зустрічей. Він наголосив, що все, що робиться, повинно робитись з думкою про те, щоб не осквернити світлу памʼять людей, які віддали життя, щоб наша держава продовжувала існування.

Зеленський у Львові / Фото Максима Козицького

Раніше стало відомо, що Канада запросила Володимира Зеленського на майбутній саміт G7, який відбудеться 15 – 17 червня в Альберті.