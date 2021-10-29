Зеленский впервые прокомментировал использование Bayraktar на Донбассе
Источник:Офис Президента
Bayraktar, которые на этой неделе украинские военные впервые использовали на Донбассе, вызвали оживленное обсуждение. Владимир Зеленский в этом контексте отметил, что Украина только защищается в случае нападения и никогда не атакует первой.
Это впервые Владимир Зеленский комментирует использование ударных беспилотников Bayraktar. Это произошло во время общения со СМИ в Одессе, где он находится с официальным визитом.
Кстати Bayraktar по оккупантам: как соцсети отреагировали на первое использование ВСУ беспилотника
"Украина защищает свой суверенитет"
Вооруженные Силы Украины, по словам президента, используют имеющееся вооружение только для защиты суверенитета. К тому же, это происходит только в ответ на нарушение режима тишины на Донбассе со стороны врага.
Когда украинская армия чувствует, что нужно защищать свою землю, она так и делает. И дальше она будет действовать именно по этому принципу,
– сказал Владимир Зеленский.
Зеленский добавил, что Украина отвечает на атаки врага согласно договоренностям о "режиме тишины". Беспилотники Украина использует только для защиты. ВСУ будут продолжать работать именно в таком формате.Напомним, что действия ВСУ осудила Германия, а затем – Франция. Мол, Украина рождает насилие и это не способствует мирному урегулированию. На это посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что "у нас есть законное право себя защищать".
Главное о применении Bayraktar на Донбассе
- 26 октября боевики обстреливали поселок Гранитный, повредив дома мирного населения. Впоследствии они убили одного украинского военного, еще одного тяжело ранили.
- По приказу главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в районе ООС впервые был применен беспилотник Bayraktar.
- К этому прибегли из-за того, что дипломатические рычаги не сработали: оккупанты не отреагировали на обращение Украины.
- Ударом беспилотника уничтожило вражескую артиллерийскую батарею. Остальные боевики, испугавшись угрозы, покинули свои точки и прекратили обстрел.
- Применение Bayraktar вызвало негодование у России и пророссийских боевиков. Кремль даже запретил ввоз мандаринов из Турции в Россию. Именно эта страна поставляет Украине Bayraktar.