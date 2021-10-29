Зеленский впервые прокомментировал использование Bayraktar на Донбассе

Bayraktar, которые на этой неделе украинские военные впервые использовали на Донбассе, вызвали оживленное обсуждение. Владимир Зеленский в этом контексте отметил, что Украина только защищается в случае нападения и никогда не атакует первой.

Это впервые Владимир Зеленский комментирует использование ударных беспилотников Bayraktar. Это произошло во время общения со СМИ в Одессе, где он находится с официальным визитом.

Кстати Bayraktar по оккупантам: как соцсети отреагировали на первое использование ВСУ беспилотника

"Украина защищает свой суверенитет"

Вооруженные Силы Украины, по словам президента, используют имеющееся вооружение только для защиты суверенитета. К тому же, это происходит только в ответ на нарушение режима тишины на Донбассе со стороны врага.

Когда украинская армия чувствует, что нужно защищать свою землю, она так и делает. И дальше она будет действовать именно по этому принципу,

– сказал Владимир Зеленский.

Зеленский добавил, что Украина отвечает на атаки врага согласно договоренностям о "режиме тишины". Беспилотники Украина использует только для защиты. ВСУ будут продолжать работать именно в таком формате.

Главное о применении Bayraktar на Донбассе

26 октября боевики обстреливали поселок Гранитный, повредив дома мирного населения. Впоследствии они убили одного украинского военного, еще одного тяжело ранили.

По приказу главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в районе ООС впервые был применен беспилотник Bayraktar.

К этому прибегли из-за того, что дипломатические рычаги не сработали: оккупанты не отреагировали на обращение Украины.

Ударом беспилотника уничтожило вражескую артиллерийскую батарею. Остальные боевики, испугавшись угрозы, покинули свои точки и прекратили обстрел.

Применение Bayraktar вызвало негодование у России и пророссийских боевиков. Кремль даже запретил ввоз мандаринов из Турции в Россию. Именно эта страна поставляет Украине Bayraktar.