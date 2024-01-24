Зеленский впервые прокомментировал падение Ил-76 под Белгородом

24 января в Белгородской области упал самолет Ил-76. Россияне говорят, что на нем находились военнопленные украинцы, которых везли на обмен.

Во время вечернего обращения к украинцам президент Зеленский прежде всего дал знать, что ситуация со сбитым Ил-76 находится на его личном контроле.

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Провел заседание с военным руководством

Глава государства рассказал, что он заслушал доклады по поводу инцидента с падением самолета и обменом от Умерова, Буданова, Шапталы, Малюка и Залужного.

Очевидно, что россияне играют с жизнями украинских пленных, с чувствами родных и с эмоциями нашего общества,

– прокомментировал событие Зеленский.

По словам президента, первоочередная задача руководства страны – установить все факты авиатрощи. Он уточнил, что Главком и Генштаб доложили о применении Воздушных сил. Украинская разведка занимается выяснением судьбы всех пленных. Служба безопасности расследует все обстоятельства.

Зеленский также отметил, что дал поручение министру иностранных дел Украины проинформировать партнеров о имеющихся данных в Украине.

Наше государство будет настаивать на международном расследовании,

– заявил он.

24 января утром под Белгородом был сбит Ил-76

Российское минобороны заявило, что на его борту находились 65 украинских военнопленных.

В ГУР подтвердили, что 24 января планировался обмен пленными и что он сорвался. Впрочем, сказать точно, находились ли на борту сбитого самолета украинцы или нет, там еще не могут.

Между тем, в СМИ опубликовали доказательства того, что самолет самолет перевозил ракеты С-300 с Востока. Воздушное судно двигалось от границы с Украиной.

В Белом доме сказали, что пока не могут опровергнуть или подтвердить заявление россиян о пленных украинцах на борту Ил-76.

: По сообщению СМИ, Зеленский отложил отменившую региональную поездку в центральные области и запретил назначать на завтра встречи для поздравлений с днем рождения, пока не будут известны обстоятельства падения самолета Ил-76.