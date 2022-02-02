Зеленский впервые прокомментировал видео с ДТП Трухина

Президент Владимир Зеленский заявил, что полностью поддерживает позицию партии "Слуга народа" об изгнании Трухина из своих рядов. Политсила 2 февраля объявила о своем решении.

По словам президента, все единогласно поддерживают исключение нардепа Александра Трухина из "Слуги народа". Он подчеркнул, что это вопрос справедливости.

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Депутат, чиновник, или человек любой профессии должны быть равны перед законом. Поэтому все должны отвечать. И так будет точно,

– сказал Зеленский.

Президент отметил, что все будут отвечать, несмотря на то, серьезное это правонарушение или нет.

Он подчеркнул, что в этом случае депутат является примером и должен нести особую ответственность. Именно такой реакции правоохранителей и нардепов ожидает Зеленский.

Президент поддержал исключение Трухина из партии: смотрите видео

Последние новости относительно аварии с Трухиным

На днях журналисты обнародовали резонансные детали об аварии со "слугой народа" Александром Трухиным. На кадрах видно, что он пытается избежать ответственности и предлагает полицейским взятку.

Фракция "Слуга народа" созывает срочное заседание Верховной Рады, инициированное Давидом Арахамией. Причиной этого стал ряд уголовных производств против действующих нардепов. В частности, речь идет об Александре Трухине, Викторе Медведчуке и Петре Порошенко.

Генпрокурор Ирина Венедиктова поручила зарегистрировать уголовное дело в отношении народного депутата Александра Трухина. Это касается вероятного предложения взятки полицейским.

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