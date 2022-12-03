Зеленский вручил награды освобожденным из плена защитникам, среди них – "Пташка"
Источник:Офис Президента
Владимир Зеленский наградил освобожденных из плена защитников и защитниц Украины. Среди них уже известные украинцам защитники "Азовстали".
Соответствующую информацию в Офисе Президента сообщили 3 декабря. Также показали кадры всех, кого удостоили наград. Согласно фото, речь идет о более чем 30 людях.
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Зеленский наградил военных
Президент Украины сказал, что он счастлив видеть освобожденных из плена военных – офицеров, сержантов, солдат и матросов.
Владимир Зеленский объяснил, что из плена удалось вернуть 1331 украинского защитника.
Военные и гражданские. Воины нашей армии, ВМС, нацгвардейцы, полицейские, пограничники, терроборонцы. Медики, спасатели, наши волонтеры. Выходцы из всех областей,
– объяснил президент.
Верховный Главнокомандующий ВСУ отметил, что эти люди прошли:
- бои на Севере, на Востоке, на Юге, на Змеином;
- Мариуполь и "Азовсталь";
- оборону Киева и Харькова;
- защиту Херсонсской и Запорожской областей.
Владимир Зеленский объяснил, что это люди разных званий, с разными историями, однако всех украинцы очень ждали, за всех боролись. И их подвиг будем помнить. Ведь все бойцы, пройдя через плен, сохранили достоинство.
Президент поблагодарил всех, кто работает над освобождением украинцев из плена и заверил, что Украина должна вернуть всех, кого захватил враг.
Пока продолжаются бои, пока в окопах гибнут наши герои и пока остается хоть один пленник у врага – эта война не закончилась для меня и, уверен, для каждого из вас,
– сказал президент.
Зеленский наградил более 30 военных: кого и какими званиями / Фото ОП
Стоит отметить, что "Пташка" уже отреагировала на получение награды . Защитница сказала, что она благодарна президенту и выразила ему уважение.
Последние награждения украинцев
- В октябре украинский лидер отметил военных терробороны. Президент вручил им государственные награды.
- В августе Владимир Зеленский наградил Сергея Притулу, Александра Усика, Юрия Горбунова, Юрия Васькова и многих других певцов, актеров, журналистов и спортсменов.
- Кроме того, президент Украины наградил легендарного украинского футболиста и тренера Андрея Шевченко отличием "Национальная легенда Украины". Кто еще ее получил читайте по ссылке.