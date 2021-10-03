Зеленский вспомнил Разумкову неголосование за санкции против Медведчука

Президент Владимир Зеленский посетил выездное заседание фракции "Слуга народа" в Трускавце. Там глава государства и рассказал о ситуации с отзывом спикера Разумкова. Зеленский считает, что это внутрифракционный вопрос.

Об этом президент рассказал во время брифинга 3 октября в Трускавце. Зеленский подчеркнул, что он, в принципе, не комментировал ситуацию.

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Вы это видели, несмотря на то, что председатель Верховной Рады много говорил о влиянии, о давлении или еще о чем-то, я не знаю. Поэтому я считаю что это внутренняя ситуация фракции "Слуга народа",

– сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что именно Разумков, как партиец, член команды был делегирован фракцией на должность спикера. Процесс в Верховной Раде по принятию важных законопроектов тормозить невозможно.

У "слуг народа" миллион вопросов к Разумкову

У партии есть миллион вопросов, я вчера их слышал все, к председателю Верховной Рады – не как к председателю парламента, а, прежде всего, к человеку, который был делегирован этой командой. Мы все понимаем, что сегодня он не является членом команды,

– добавил президент.

Глава государства сказал, что с Разумковым есть и "закрытый формат разговоров". Зеленский говорит, что спикер сторонится партии "Слуга народа", потому что видит свою личную политическую жизнь.

Зеленский сказал, что Разумков вынес ситуацию в публичную сферу

"Если ты не поддерживаешь санкции против Медведчука и тому подобное и таких примеров много, то ты делаешь свой путь. Так же, как и закон об олигархах. Вчера было много таких примеров", – отметил Зеленский.

Зеленский упрекнул Разумкова, что он вынес вопрос в публичную плоскость, хотя мог обсудить ситуацию сначала с партией. Президент говорит, что у него со спикером были достаточно открытые отношения, однако это было раньше.

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В отношении подписных листов за отзыв Разумкова, то Зеленский отметил, что еще пол года назад спикер выдавал подписные листы за импичмент президенту. Однако глава государства говорит, что на это не обижается.