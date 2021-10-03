Зеленский вспомнил Разумкову неголосование за санкции против Медведчука
Источник:24 канал
Президент Владимир Зеленский посетил выездное заседание фракции "Слуга народа" в Трускавце. Там глава государства и рассказал о ситуации с отзывом спикера Разумкова. Зеленский считает, что это внутрифракционный вопрос.
Об этом президент рассказал во время брифинга 3 октября в Трускавце. Зеленский подчеркнул, что он, в принципе, не комментировал ситуацию.
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Вы это видели, несмотря на то, что председатель Верховной Рады много говорил о влиянии, о давлении или еще о чем-то, я не знаю. Поэтому я считаю что это внутренняя ситуация фракции "Слуга народа",
– сказал Зеленский.
Президент подчеркнул, что именно Разумков, как партиец, член команды был делегирован фракцией на должность спикера. Процесс в Верховной Раде по принятию важных законопроектов тормозить невозможно.
У "слуг народа" миллион вопросов к Разумкову
У партии есть миллион вопросов, я вчера их слышал все, к председателю Верховной Рады – не как к председателю парламента, а, прежде всего, к человеку, который был делегирован этой командой. Мы все понимаем, что сегодня он не является членом команды,
– добавил президент.
Глава государства сказал, что с Разумковым есть и "закрытый формат разговоров". Зеленский говорит, что спикер сторонится партии "Слуга народа", потому что видит свою личную политическую жизнь.
Зеленский сказал, что Разумков вынес ситуацию в публичную сферу
"Если ты не поддерживаешь санкции против Медведчука и тому подобное и таких примеров много, то ты делаешь свой путь. Так же, как и закон об олигархах. Вчера было много таких примеров", – отметил Зеленский.Обратите внимание! Зеленский упрекнул Разумкова, что он вынес вопрос в публичную плоскость, хотя мог обсудить ситуацию сначала с партией. Президент говорит, что у него со спикером были достаточно открытые отношения, однако это было раньше.
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В отношении подписных листов за отзыв Разумкова, то Зеленский отметил, что еще пол года назад спикер выдавал подписные листы за импичмент президенту. Однако глава государства говорит, что на это не обижается.
Что известно об отзыве Разумкова?Давид Арахамия 30 сентября инициировал процесс отзыва спикера. Сначала он подал обращение от имени фракции, а потом еще одно – от себя лично, как нардепа. Подписные листы, заверил Разумков, выдадут безотлагательно. В Трускавце, по информации СМИ, 150 подписей уже собрали.