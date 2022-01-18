Зеленский встретился с делегацией Конгресса США: один из сенаторов пообещал летальное оружие

Президент Владимир Зеленский провел встречу с двухпартийной делегацией Конгресса США. Политики обсудили ситуацию вокруг Украины, сенаторы выразили полную поддержку Киеву.

В состав делегации сенаторы Роберт Портман, Крис Мерфи, Джин Шахин, Эми Клобучар, Ричард Блюменталь и Роджер Уикер. Зеленский поблагодарил Конгресс за солидарность с народом Украины.

К теме Директор ЦРУ тайно посетил Украину и встречался с Зеленским, – CNN

Президент рассказал сенаторам о ситуации с безопасностью

Зеленский проинформировал сенаторов США о ситуации с безопасностью вокруг Украины и шагах по противодействию агрессии России.

Мы чувствуем и получаем действенную помощь в сфере безопасности в столь сложное время, время агрессии со стороны России,

– сказал глава государства.

Во время разговора подняли и тему "Северного потока-2". Стороны согласились, что российский газопровод – вызов для энергетической безопасности Украины и Европы.

Какие еще вопросы подняли:

Зеленский отметил необходимость подготовки превентивного пакета санкций против России.

Президент рассказал, что Россия продолжает проводить активную кампанию по паспортизации населения на временно оккупированных территориях.

Таким образом создают повод для эскалации – "защита российских граждан".

Важно Украине противостоит миллионное войско России, – командующий ВСУ

Американские сенаторы выразили поддержку суверенитету Украины

Американские сенаторы выразили поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины. Они подчеркнули, что наша страна имеет полное право определять путь как обеспечивать свою безопасность.

Один из сенаторов пообещал летальное оружие

Как пишет Интерфакс-Украина, во время брифинга сенатор Ричард Блюменталь заявил, что в случае вторжения России в Украину США предоставят Украине летальное оружие.

Мы введем очень болезненные экономические санкции, но еще важнее то, что мы дадим народу Украины летальное оружие, в котором они нуждаются, для того, чтобы защищать свои жизни. Будь то Javelin или Stinger, или стрелковое оружие, или катера – Россия заплатит цену, будут последствия,

– сказал Блюменталь.

Читайте также Отключение России от SWIFT все еще "на столе" у Байдена, – СМИ

Позиция США относительно агрессии России: последние новости

Сенатор Роб Портман во время визита в Киев сообщил, что США присылают четкий месседж России – Вашингтон полностью на стороне Киева.

Сенатор Митт Ромни заявил, что США и партнеры должны помешать Владимиру Путину воссоздать Советский Союз. Ибо именно такова цель главы Кремля.

Ранее в администрации президента США пообещали России "должный ответ" за организованные кибератаки в Украине.

США заявили, что готовы к войне с Россией: больше смотрите в WTF