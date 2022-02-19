Зеленский встретился с Джонсоном в рамках Мюнхенской конференции
Источник:твиттер Владимира Зеленского
Владимир Зеленский в рамках Мюнхенской конференции 19 февраля провел встречу с Борисом Джонсоном. Политики говорили о безопасности на фоне агрессивных действий России.
Украинский лидер в сети сообщил, что провел в Мюнхене встречу с британским премьер-министром. Зеленский рассказал детали разговора.
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Зеленский встретился с Джонсоном в Мюнхене
Говорили о безопасности на фоне агрессивных действий России. Согласовали дальнейшие совместные шаги,
– сообщил президент Украины.
Он добавил, что Украина и Великобритания остаются едиными в стремлении деэскалации дипломатическим путем. Зеленский также поблагодарил Джонсона за поддержку и сотрудничество ради безопасности и мира.
Кроме того, украинский президент сообщил, что британский премьер отметил, что их встречи проходят в опасный момент для Украины и Европы. Зеленский добавил, что в это время важно, кто на этом пути рядом с Украиной. "Важно, что есть настоящие, надежные и мощные друзья, такие, как Великобритания", – подчеркнул украинский политик.
В то же время британский премьер отметил, что конференция – это возможность выразить поддержку Украине и солидарность с ней.
Джонсон о встрече с Зеленским: смотрите видео
Зеленский рассказал о встрече с Джонсоном: смотрите видео
Основные тезисы из выступления Джонсона относительно Украины
Джонсон, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, мощно поддержал Украину на фоне угрозы вторжения России. Британский премьер подчеркнул следующее:
- Британия будет вводить санкции против отдельных лиц, компаний, государственных учреждений России,
- нельзя позволить Москве шантажировать Европу для расширения своего влияния,
- следует быть готовыми к информационным провокациям со стороны государства-агрессора,
- все, что происходит на границе с Украиной, – это результат угроз, которые Россия создала для НАТО,
- нужно готовиться к затяжному кризису и давлению со стороны Москвы.
Британский политик в очередной раз призвал Россию выбрать путь мирного диалога.Обратите внимание! В Мюнхене, кроме Джонсона, президент должен встретиться еще с канцлером Германии Олафом Шольцем и вице-президентом США Камалой Харрис. Также состоятся встречи с представителями международных финансовых институтов и другими партнерами и друзьями Украины.
Текст сообщения Владимира Зеленского:
Встретился с Борисом Джонсоном в Мюнхене. Говорили о безопасности на фоне агрессивных действий России. Согласовали дальнейшие совместные шаги. Остаемся единственными в стремлении деэскалации дипломатическим путем. Благодарен Великобритании за поддержку Украины и сотрудничество ради безопасности и мира.