"Рассчитываем на помощь": Зеленский встретился с королем Испании Фелипе VI

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с королем Испании Фелипе VI. Одной из главных тем беседы стала безопасность украинцев на фоне постоянных российских обстрелов.

О встрече с королем Испании Фелипе VI Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram.

Что Зеленский говорил с королем Испании?

Во время встречи украинский президент выразил соболезнования королю Фелипе VI и испанскому народу в связи со столкновением поездов в Толедо.

Особое внимание стороны уделили ситуации в Украине. Зеленский рассказал о последствиях российских ударов и отметил, что Киев активно работает с международными партнерами над укреплением противовоздушной обороны.

Сейчас мы активно работаем с партнерами, чтобы усилить нашу ПВО и лучше защитить людей. Рассчитываем на поддержку Испании в этом вопросе,

– подчеркнул президент.

Зеленский также поблагодарил Испанию за помощь Украине и личную поддержку со стороны короля.

Благодарю Испанию за всю помощь нашему народу. Отдельная благодарность Его Величеству за личную поддержку. Это очень важно для нашего народа,

– отметил глава государства.

Встреча президента Украины с королем Испании: смотрите видео

Напомним, 5 ноября Владимир Зеленский выступил на специальной панели 30-го Иберо-американского саммита в Мадриде. Президент заявил, что каждая электростанция Украины в той или иной степени пострадала от российских атак.

Он также призвал Испанию и страны Латинской Америки помочь с восстановлением украинской энергосистемы. В частности, Украине требуются трансформаторы, силовые кабели, электрооборудование и генераторы, которые необходимо доставить как можно скорее.