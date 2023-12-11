Рассчитываем на вашу поддержку, – о чем поговорили Зеленский с Милеем

10 декабря Владимир Зеленский прибыл в Аргентину. Он присутствовал на инаугурации новоизбранного президента Хавьера Милея. Также у главы государства была возможность пообщаться со своим коллегой.

Владимир Зеленский выразил благодарность Хавьеру Милею за приглашение. Он также поздравил своего аргентинского коллегу с его официальным вступлением в должность главы государства.

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Убежден в общем мощном будущем

В период войны сложно найти время и пролететь пол земного шара. Но мы услышали вас, ваши сигналы в парламенте и вашу личную энергию по поддержке Украины, наших людей, которые борются против российской агрессии,

– сказал Владимир Зеленский.

Президент Украины также убежден, что у Украины и Аргентины может быть мощное общее будущее. Владимир Зеленский заметил, что во время инаугурации почувствовал тот уровень поддержки, который есть у Милея от народа Аргентины. Он добавил, что слышал, как они скандировали "Свобода, свобода, свобода". Президент подчеркнул, что это то, за что украинцы сражаются.

И они еще кричали "Народ с тобой". Было ясно, как народ к вам относится. Я вам желаю, чтобы у вас всегда была такая поддержка. И только свободы и мира. И рассчитываем на вашу поддержку Украины на пути к победе и миру,

– добавил Зеленский.

Также Владимир Зеленский рассказал своему аргентинскому коллеге о процессе имплементации Украинской формулы мира. Он также пригласил аргентинскую сторону к участию в четвертой встрече советников по национальной безопасности и внешней политике по реализации Формулы мира в январе 2024 года. Также призвал к подготовке первого учредительного Глобального саммита мира.

Кроме того, стороны обсудили следующие шаги в подготовке саммита Украина – Латинская Америка. Он позволит открыть новую страницу в отношениях Украины и государств этого региона. Особое внимание было уделено развитию двустороннего сотрудничества в ряде сфер.

Зеленский отправится в США