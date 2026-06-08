8 июня, 19:39
Зеленский встретился с королем Чарльзом III
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с королем Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльзом III.
Об этом сообщил Владимир Зеленский.
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Что известно о встрече Зеленского с Чарльзом III?
Президент Украины вечером 8 июня сообщил, что провел встречу с королем Великобритании и Северной Ирландии Чарльзом III.
Зеленский отметил, что разговор прошел очень хорошо и поблагодарил короля за непоколебимую поддержку Украины и ее граждан.
Как всегда, хорошая аудиенция. Спасибо Его Величеству, народу и всему Соединенному Королевству за непоколебимую поддержку наших людей,
– написал Зеленский.