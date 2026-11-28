28 ноября Владимир Зеленский встретился в Киеве с генеральным секретарем Совета Европы Аленом Берсе. Стороны обсудили практический запуск Специального трибунала для России, компенсации со стороны агрессора и план поддержки Украины.

Глава государства сообщил в Telegram, что этот визит состоялся в День памяти жертв голодоморов. Зеленский подчеркнул, что безнаказанность за прошлые преступления лишь поощряет агрессора, поэтому наказание России за развязанную войну должно быть неизбежным.

Что обсудили стороны

В ходе переговоров стороны обсудили практические решения по привлечению Москвы к ответственности. В частности, на этой неделе Украина ратифицировала Расширенное частичное соглашение о руководящем комитете Специального трибунала по преступлению агрессии против нашего государства, которое закладывает основу для его запуска и дальнейшей деятельности. Официальный Киев ожидает, что в ближайшее время к этому соглашению присоединится максимальное количество международных союзников.

Также лидеры рассмотрели прогресс в формировании международного компенсационного механизма. Главной задачей остается наполнение будущего компенсационного фонда прежде всего средствами страны-агрессора.

Генеральный секретарь Совета Европы рассказал о новом Плане действий организации для Украины. Программа сосредоточена на поддержке ветеранов, защите женщин и детей, а также содействии комплексному восстановлению разрушенной инфраструктуры.

Напомним, что Ален Берсе прибыл в Киев с двухдневным визитом для обсуждения шагов к прочному и справедливому миру. 27 ноября он и глава МИД Украины Сибига уже обсуждали вопрос о трибунале над Путиным.