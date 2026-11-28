Глава держави повідомив у Telegram, що цей візит відбувся у День пам'яті жертв голодоморів. Зеленський наголосив, що безкарність за минулі злочини лише заохочує агресора, тому покарання Росії за розпочату війну має бути невідворотним.

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Що обговорили сторони

Під час переговорів сторони обговорили практичні рішення для притягнення Москви до відповідальності. Зокрема, цього тижня Україна ратифікувала Розширену часткову угоду про керівний комітет Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти нашої держави, яка закладає фундамент для його запуску та подальшої діяльності. Офіційний Київ очікує, що найближчим часом до цієї угоди приєднається максимальна кількість міжнародних союзників.

Також лідери розглянули прогрес у формуванні міжнародного компенсаційного механізму. Головним завданням залишається наповнення майбутнього компенсаційного фонду передусім коштами країни-агресорки.

Генеральний секретар Ради Європи розповів про новий План дій організації для України. Програма зосереджена на підтримці ветеранів, захисті жінок і дітей, а також сприянні комплексній відбудові зруйнованої інфраструктури.

Нагадаємо, що Ален Берсе прибув до Києва з дводенним візитом для обговорення кроків до тривалого і справедливого миру. 27 листопада він та глава МЗС України Сибіга уже теж обговорювали трибунал для Путіна.