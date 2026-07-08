Об этом Зеленский сообщил в среду, 8 июля.

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О чем говорили Зеленский и Кошта?

Владимир Зеленский отметил, что во время встречи с Коштой стороны обсудили работу по открытию остальных пяти переговорных кластеров, касающихся вступления Украины в Европейский Союз.

По словам президента Украины, сейчас важно как можно быстрее двигаться в этом направлении.

Благодарен Антониу за поддержку Украины на пути к вступлению в Евросоюз. Обсудили потенциальный график следующих шагов. Украина и наш народ полностью этого заслуживают,

– написал глава государства.

По словам Зеленского, Украина выполняет все свои обязательства на пути к членству в Европейском Союзе и ожидает четких сигналов поддержки со стороны ЕС.

Встреча Зеленского и Кошты: смотрите видео

Сам Антониу Кошта также прокомментировал встречу. Он заявил, что процесс вступления Украины в ЕС продвигается вперед, и заверил, что Европа стоит плечом к плечу с Украиной.

По словам президента Европейского совета, открытие нового переговорного кластера должно состояться в ближайшее время.

Мировой импульс к достижению мира мирными средствами набирает обороты: усиливается финансовая, энергетическая и военная поддержка Украины, при этом усиливается давление на Россию с целью ее участия в существенных мирных переговорах. Эскалация атак России на города и инфраструктуру Украины является доказательством того, что она не достигла своих целей на поле боя,

– подытожил Кошта.

Напомним, ранее пресс-секретарь Еврокомиссии Гийом Мерсье заявил, что Украина и Молдова готовы к открытию всех пяти неоткрытых кластеров в процессе переговоров о вступлении в Евросоюз. Еврокомиссия призвала государства-члены ЕС принять решение об их открытии.