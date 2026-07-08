Про це Зеленський повідомив у середу, 8 липня.

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Про що говорили Зеленський та Кошта?

Володимир Зеленський зазначив, що під час зустрічі з Коштою сторони обговорили роботу над відкриттям решти п'яти переговорних кластерів щодо вступу України до Європейського Союзу.

За словами президента України, зараз важливо якнайшвидше рухатися в цьому напрямі.

Вдячний Антоніу за підтримку України на шляху до вступу в Євросоюз. Обговорили потенційний графік наступних кроків. Україна й наші люди на це повністю заслуговують,

– написав глава держави.

За словами Зеленського, Україна виконує всі свої зобов'язання на шляху до членства в Європейському Союзі й очікує на чіткі сигнали підтримки з боку ЄС.

Зустріч Зеленського і Кошти: дивіться відео

Сам Антоніу Кошта також прокоментував зустріч. Він заявив, що процес вступу України в ЄС просувається вперед та запевнив, що Європа стоїть пліч-о-пліч з Україною.

За словами Президента Європейської ради, відкриття нового переговорного кластера має відбутися незабаром.

Світовий імпульс до досягнення миру через силу набирає обертів: посилення фінансової, енергетичної та військової підтримки України, водночас посилюючи тиск на Росію для участі в суттєвих мирних переговорах. Ескалація атак Росії на міста та інфраструктуру України є доказом того, що вона не досягла своїх цілей на полі бою,

– підсумував Кошта.

Нагадаємо, раніше речник Єврокомісії Гійом Мерсьє заявив, що Україна та Молдова готові до відкриття усіх пʼяти невідкритих кластерів у процесі перемовин про вступ до Євросоюзу. Єврокомісія закликала держави-члени ЄС прийняти рішення про їх відкриття.