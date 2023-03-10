Встретилась с Зеленским и попрощалась с "Да Винчи": в Киев прибыла премьер Финляндии Марин
Премьер-министр Финляндии Санна Марин 10 марта прибыла с официальным визитом в Киев. Она встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Как отмечают в сети, Cанна Марин вместе с президентом Владимиром Зеленским почтили память погибшего Героя Украины Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайла, с которым сегодня прощаются в Михайловском соборе в Киеве, передает 24 Канал.
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Второй визит премьера Финляндии
После этого с "Да Винчи" простятся на Майдане Незалежности.
Прощание с погибшим Героем Украины Дмитрием Коцюбайлом: видео СуспильногоСправочно. Комбат 67-й отдельной механизированной бригады 27-летний Дмитрий Коцюбайло погиб 7 марта. Он был активным участником Революции Достоинства. Участвовал в боевых действиях с начала войны России против Украины. В 2014 году командовал взводом добровольцев Правого сектора, в 2015 стал командиром роты. В декабре 2021 года был удостоен звания Героя Украины. Являлся командиром 1-го отдельного механизированного батальона Сухопутных войск ВСУ Волки Да Винчи.
Это уже второй визит премьера Финляндии в Киев.
На опубликованных кадрах в сети видно, что премьер-министр Финляндии вместе с президентом Украины возлагают цветы к Стене памяти погибших за Украину, расположенной у Свято-Михайловского Златоверхого монастыря.
Визит Марин в Киев / Фото из сети
Гуманитарная помощь от Финляндии
- 10 марта стало известно, что Финляндия предоставит Украине дополнительные 29 миллионов евро гуманитарной помощи и поддержки сотрудничества в целях развития.
- Предоставленные 29 миллионов евро являются частью дополнительного финансирования в размере 70 миллионов евро, которые правительство выделило для помощи Украине в 2022 году.
- К тому же, на 2023 год зарезервировано 37 миллионов евро для поддержки Украины через сотрудничество в области развития. Таким образом, Украина станет крупнейшим государством-партнером Финляндии в сфере сотрудничества в целях развития.