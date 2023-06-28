Зеленский встретился с главным сержантом 47 ОМБр "Магура" Валерием Маркусом

Президент Владимир Зеленский провел встречу с главным мастер-сержантом 47-й отдельной механизированной бригады "Магура". Накануне глава государства награждал бригаду, но встретиться с главным сержантом удалось только сейчас.

Главной темой разговора стал фронт и морально психологическое состояние наших воинов. Кроме того, сержант Валерий Маркус озвучил свои предложения по изменениям в службе, которые могут улучшить ее.

Обратите внимание Мы продвинулись очень глубоко, – Маркус записал видео с захваченного русского окопа

О чем говорили Зеленский и Маркус

Владимир Зеленский отметил, что важно получать информацию о моральном и боевом духе военных из первых уст, особенно когда речь идет о бойцах, активно участвующих на фронте.

Очень важно получать информацию о моральном и боевом духе военных из первых уст. Особенно учитывая, что всегда отважные бойцы "Магуры" сейчас активно участвуют в действиях на фронте,

– подчеркнул президент.

Также Маркус озвучил президенту предложения по улучшению военной службы. Речь шла о цифровизации и внедрении автоматизированных систем учета, позволяющих упростить бюрократические процедуры и получать оперативную информацию.

Глава государства с главным сержантом 47-й ОМБр обсудили реформу сержантского корпуса, в том числе обеспечение достойного уровня заработных плат для сержантов в соответствии с их опытом службы. Президент подчеркнул, что наша армия и все ее части должны быть обеспечены необходимым не только на поле боя.

Кроме того, президент поблагодарил Маркуса за подаренные шевроны, но о них пообещал рассказать позже.

Встреча Зеленского и Маркуса / Фото Офиса Президента

Маркус записал видео из российского окопа

Накануне Валерий Маркус опубликовал видео, записанное из российского окопа. Главный сержант 47-й ОМБр рассказал, что у его подразделения были сутки штурмов. Воин рассказал, что продвижения даются не легко, поскольку у врага плотная оборона, однако у наших военных есть продвижение, а борьба продолжается.

Заметим, что на обнародованных кадрах слышны громкие звуки взрыва. Валерий Маркус на фоне оружия и бронежилета. Воин не надел шлем. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в комментариях написал "Валерий! Ану оделся бегом! Получиш у меня", что изрядно растрогало сеть.