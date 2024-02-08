Время для такого обновления – именно сейчас, – Зеленский предложил Залужному остаться в команде
Источник:Владимир Зеленский
Владимир Зеленский 8 февраля встретился с Валерием Залужным. Они обсудили потребности в обновлении руководства украинской армии.
Как отметил Владимир Зеленский, он во время встречи поблагодарил Валерия Залужного за два года защиты Украины. Также они обсудили, в каком обновлении нуждаются Вооруженные Силы Украины.
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Обсудили обновленное руководство
Обсудили также, кто может быть в обновленном руководстве Вооруженных Сил Украины. Время для такого обновления – именно сейчас. Предложил Валерию Федоровичу и в дальнейшем быть в команде. Обязательно победим! Слава Украине!
– подчеркнул президент.
Валерий Залужный также опубликовал в своем телеграме сообщение. В нем он отметил, что в первые самые сложные дни Великой войны Украине удалось устоять против подлого и сильного врага, сделать это вместе.
Главнокомандующий отметил, что битва продолжается и ежедневно меняется. И что задачи 2022 года отличаются от задач 2024. Поэтому, все должны измениться и адаптироваться к новым реалиям.
Только что мы встретились с Верховным Главнокомандующим. Важный и серьезный разговор. Принято решение о необходимости изменения подходов и стратегии. Благодарен всем, кто рядом. Команде Генерального штаба, Министерства обороны, Президенту Украины,
– отметил Залужный.
Он также подчеркнул, что гордится каждым и каждой в Вооруженных Силах Украины, которые защищают будущее наших детей. Всеми солдатами, сержантами и офицерами. А также склоняет голову перед всеми, кто отдал свою жизнь ради Украины и ее свободы. Главнокомандующий отметил, что помним и отомстим за все и добавил, что украинцы обязательно победят.
Слухи об увольнении Залужного распространяются не один день
- Так, 29 января сначала телеграмм-каналы, а затем ряд СМИ сообщили о вероятном увольнении Валерия Залужного. Тогда поступила информация, что главнокомандующему предложили другую должность, но он отказался.
- В то же время ходили слухи и о том, что Кириллу Буданову и Александру Сырскому якобы предлагали место Валерия Залужного. Но каждый, как пишут СМИ, отказался от этого.
- В тот же день в Офисе Президента информацию об увольнении Валерия Залужного опровергли.
- Обратим внимание, что в Пентагоне и Белом доме отреагировали на возможное увольнение Залужного. Они отметили, что соответствующий вопрос – внутреннее дело нашего государства. Поэтому, американцы не должны в него вмешиваться.