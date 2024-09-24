Зеленский снова встретился с Шольцем: разговор полностью непубличный, не было даже переводчика

Украинский президент активно встречается с мировыми лидерами в Нью-Йорке. Вторая за два дня встреча Зеленского с Шольцем состоялась в закрытом формате.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров рассказал о встрече Владимира Зеленского и Олафа Шольца в эфире телемарафона. Интересно, что 23 сентября уже была одна встреча лидеров. По словам Зеленского, "говорили о том, как сделать справедливый мир ближе".

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Что известно о закрытой встрече Зеленского и Шольца

Была встреча с канцлером Германии Олафом Шольцем, правда, лидеры решили провести ее в формате полного тет-а-тет, даже без переводчиков – абсолютно за закрытыми дверями. Соответственно, из-за такого формата ничего публичного из этой встречи вынести нельзя,

– сообщил Никифоров.

Еще были разговоры с Джорджей Мелони (говорили о восстановлении Украины) и Метте Фредериксен (говорилось об инвестициях в оборонно-промышленный комплекс).

Интересно! В СМИ написали, что Германия готовит встречу Байдена, Шольца, Макрона и Стармера. Это может произойти во время визита Байдена в Германию 10 – 12 октября.

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Впереди разговор с Байденом

Главная цель визита президента в США – передать план победы Байдену, обоим кандидатам и Конгрессу. На полях ООН 25 сентября состоится короткая встреча Зеленского и Байдена, а большая встреча должна быть 26 сентября. От этих событий ждут наибольшего результата.