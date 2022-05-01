Зеленский встретился со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси

В Киев 1 мая прибыла спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Политик встретилась на Банковой с президентом Владимиром Зеленским.

Видео встречи с американской делегацией опубликовал президент Зеленский. Он поблагодарил представителей Вашингтона за визит и поддержку Украины.

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Я благодарен за сигнал мощной поддержки, – Зеленский

Прежде всего, я благодарен за этот сигнал – сигнал мощной поддержки Украины народом Соединенных Штатов, Конгресс. Это говорит о том, что США сейчас лидеры мощной поддержки Украины,

– подчеркнул глава государства.

Нэнси Пелоси отметила, что этот визит предназначен для того, чтобы поблагодарить украинцев – за их войну за свободу. Вашингтон обещает поддерживать Украину и находиться рядом, пока эта война не закончится.

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Смотрите видео встречи Нэнси Пелоси и Владимира Зеленского: