Угроза России и вступление Украины в Альянс: главное из встречи Зеленского и Столтенберга

Владимир Зеленский в четверг, 16 декабря, встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Локацией для разговора политиков стала штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Обсудили угрозы из-за наращивания российских сил возле границ, вступление Украины в НАТО и новую концепцию Альянса.

Собственно, встреча состоялась на фоне угроз относительно вторжения России и скопления войск возле границ. После разговора политики выступили на совместной пресс-конференции.

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Какие темы поднимали на встрече

Напряжение на границе

Президент Владимир Зеленский сказал о гибридной агрессии России возле границ, на оккупированном Донбассе и в Крыму. Кремль пытается дестабилизировать безопасностную ситуацию в Украине. Президент подчеркнул, что цель Москвы – заблокировать евроатлантический путь нашего государства. Столтенберг же отметил наращивание российских сил возле границ.

Мы не видим, что меняется или уменьшается это наращивание. Наоборот – продолжается. Здесь нет оправданий. Это провокационно, и это подрывает безопасность в Европе,

– подчеркнул Генсек.

Он добавил, что Россия должна вернуться к дипломатии. Если Москва в ресе жешит напасть на Украину, последствия будут жесткими. Зеленский добавил, что последствия могут быть разрушительными.

"Не все лидеры Европы понимают: будут тысячи и тысячи жертв", – подчеркнул президент.

По словам Зеленского, в случае развертывания Россией полномасштабной войны НАТО не будет должно Киеву ничего. Однако именно Украина станет форпостом противостояния.

Диалог с Москвой

Несмотря на угрозы, Столтенберг заметил, что Альянс готов говорить с Россией, поскольку диалог все же важен. Чиновник пригласил Москву на встречу Совета НАТО – Россия.

Мы готовы сесть за стол, но мы никогда не будем идти на компромисс,

– подчеркнул Генсек НАТО.

Поддержка Украины

Генсек в очередной раз подчеркнул, что НАТО поддерживает территориальную целостность Украины. Альянс никогда не признает незаконную оккупацию Крыма. Кроме того, Столтенберг добавил, что все суверенные государства имеют право защищать себя.

Зеленский же отметил, что темой встречи также было сотрудничество Украины и НАТО. В частности, относительно совместных учений в Черноморском регионе. Зеленский рассказал, что Украина инициировала переговорный процесс с партнерами в регионе для повышения мер доверия, увеличения количества учений и мероприятий подготовки. Столтенберг назвал это оборонительным сотрудничеством.

Вступление Украины в НАТО

Столтенберг заявил, что поддержка Украины от НАТО не является угрозой для России. Однако решение о членстве государства в Альянсе будут принимать только страны НАТО. Украинский президент выразил надежду, что позиция Альянса будет оставаться неизменной и дальше.

Зеленский же отметил, что темой встречи также было сотрудничество Украины и НАТО. В частности, о совместных учениях в Черноморском регионе. Столтенберг назвал это оборонительным сотрудничеством.

Вступление Украины в НАТО

Столтенберг заявил, что поддержка Украины от НАТО не является угрозой для России. Однако решение о членстве государства в Альянсе будут принимать только страны НАТО. Украинский президент выразил надежду, что позиция Альянса будет оставаться неизменной и дальше.

Зеленский отметил, что после 2014 года именно Россия подтолкнула Украину в НАТО. Агрессор прокладывает сложный путь нашего государства в Альянс.

Новая концепция НАТО

Генсек рассказал, что решили создать новую стратегическую концепцию, которую согласуют на саммите НАТО в Мадриде 2022 года. Все из-за агрессивного поведения России. В новой концепции будет сделан важный вывод.

"Нужно работать с партнерами, такими как Украина", – констатировал Столтенберг.

В заключение Генсек подчеркнул, что Россия должна поменять свое поведение, изменить курс и провести деэскалацию.

Смотрите видео пресс-конференции Зеленского и Столтенберга:



Визит Зеленского в Брюссель