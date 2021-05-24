Зеленский встретился с сопредседателем немецкой партии, которая может выиграть выборы

Президент Владимир Зеленский 24 мая встретился с Робертом Габеком – сопредседателем немецкой партии "Союз 90/Зеленые". Они обсудили предвыборную кампанию в Германии и риски реализации "Северного потока-2".

Политики пообщались о европейской интеграции Украины. Встреча состоялась в Киеве 24 мая.

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Габек заявил о желании посетить Донбасс

Зеленский и Габек обсудили предвыборную кампанию в немецкий Бундестаг. Президент заявил, что надеется на плодотворное сотрудничество со всеми политическими силами Германии, в том числе и с партией "Союз 90/Зеленые".

Кроме того, стороны обсудили ситуацию на Донбассе. Президент рассказал о рисках от скопления войск России на украинской границе и о шагах Украины для достижения мира.

Более того, Зеленский приветствовал решение Роберта Габека совершить поездку на линию разграничения на востоке.

Вы сможете воочию увидеть реальную картину российской агрессии против Украины. Надеюсь, увиденное на Донбассе будет способствовать усилению позиции вашей политической силы в поддержку Украины,

– заявил Зеленский.

Немецкий политик оценил усилия Украины на пути в ЕС

Владимир Зеленский отметил важность предоставления Германией политического сигнала относительно европейской перспективы Украины.

Роберт Габек отметил, что:

положительно оценивает усилия Украины на пути евроинтеграции;

его политическая сила настроена на конструктивное взаимодействие в этом направлении.

Они обсудили риски от вероятной реализации "Северного потока-2". Стороны согласились, что это именно геополитический, а не экономический проект.

Стоит отметить, что они также проявили заинтересованность в реализации совместных проектов на поддержку европейского зеленого курса в рамках энергетического партнерства между Украиной и Германией.