Закон о НАБУ и САП, встреча с Путиным и оружие: главное из разговора Зеленского со СМИ
Владимир Зеленский 24 июля провел встречу с журналистами. Во время разговора президент обсудил тему ситуации с законом о НАБУ и САП, возможный личный контакт с Путиным, а также военную помощь, которую предоставят нашему государству партнеры.
Главные заявления президента Украины во время разговора с медийщиками – читайте в хронологии 24 Канала.
К теме Зеленский ответил, есть ли риски для евроинтеграции Украины из-за законопроекта о НАБУ и САП
Что сказал Зеленский во время встречи с журналистами?
Владимир Зеленский подчеркнул, что на Сумском направлении у украинских военных гораздо лучше ситуация, чем была. За этот месяц – полтора, я думаю, там есть нормальные шаги. Всюду есть давление "русских". Покровский, Харьковское направление, и Купянский. Наши ребята стоят. Молодцы, В то же время он отметил, что сейчас для оккупантов условный успех – это Днепропетровская область. Потому что они из этого могут делать информационные победы. "Там такая же ситуация, как в Покровске. Они заходят – там есть поле. Все равно зашли они туда или не зашли. Там просто живого места нет на этом поле. Там никто не стоит. Просто люди на оттяжке стоят и уничтожают все что можно", – объяснил Зеленский. В конце концов украинский глава резюмировал, что пока для оккупантов Сумское направление – остается их интересом, Покровское направление – остается, а Днепропетровскую область – "очень хотят". Президент отметил, что на Покровском направлении россияне пытаются осуществить прорыв, однако серьезных результатов не имеют. Они не продвигаются. Там очень трудно нашим ребятам. И трудно везде. И "русским" очень трудно – это для нас хорошо. И "русские" не хотят воевать. Кроме их руководства. И все это чувствуется, В то же время президент отметил, что россиян действительно больше, они оказывают большее давление и проводят большую мобилизацию. Поэтому больше рисков у украинской армии. "Они действительно пробуют сделать прорыв. У них прорывов серьезных нет. Они понимают, что "получат по шапке"", – объяснил Зеленский. Поэтому, по словам президента, россияне сейчас делают большую ставку на военно-информационные операции. Как ситуация с Покровском. Сколько раз зашло ДРГ? Я разговариваю с военным, сейчас с Сырским. Говорит, за это время, 5 – 7 раз. Два человека, шесть человек. Был один раз, когда они попытались закрепить 12 человек. Пробуют снять какое-то видео: поставить флаг, сняли... и все уничтожаются нашими защитниками, – отметил глава государства. Зеленский объяснил, что Украина двигает вопрос об экспорте вооружений в формате линии производств за рубежом. Хочется быстрее, везде все очень долго. В Дании, в Норвегии, с Германией мы проговариваем этот вопрос. Есть большой позитив. С Данией мы договорились. То есть мы нашли такой ход, Глава государства объяснил, что, например, Дания будет иметь линии производства дальнобойных дронов. Они туда дадут дополнительные деньги, после чего будут произведены и переданы в Украину дальнобойные дроны. Такая схема будет работать на время войны в Украине. "Эта линия 50 на 50, с частным сектором. Но после войны потом они будут накапливать для себя. Для своей армии", – отметил он. Зеленский также отметил, что продолжаются переговоры с американским президентом Дональдом Трампом. Мы договорились, что они будут покупать у нас дроны. Есть такая договоренность. Я поставил задачу Умерову, Шмыгалю и Камышину. Они будут этим заниматься. Очень важно подготовить этот договор, серьезный договор на 10 – 20 – 30 миллиардов долларов, Производство началось. Есть плюсы, есть минусы. Плюсы. Четыре компании – хорошие, способности будут у десяти компаний. Почему говорю "будут", потому что единичные они произвели, денег у них нет на это, В то же время он добавил, что в целом вопрос производства составляет 6 млрд долларов США. "Цена производства – разная. Есть дороже, есть дешевле, немного разные способности, соответственно. Сейчас цена этого вопроса в целом и срочно – 6 миллиардов долларов", – резюмировал он. Владимир Зеленский отметил, что на перспективу программа финансирования нашей армии. Это часть обороноспособности Украины и часть безопасности всей Европы. Ранее европейцы отказывались давать деньги на заработные платы наших военных, только на оружие. Но так получается, что наши военные могут быть именно этим оружием, которое защищает всех, Владимир Зеленский отметил, что Украине нужно закрыть дефицит 40 миллиардов долларов США в год. Украинское производство дронов на сегодня требует, чтобы мы нормально работали, 25 миллиардов долларов в год. Ракеты, дроны, РЭБы, это направление – 25 миллиардов долларов. Это уже 65, если все это закрывать, Зеленский отметил, что начал над этим работать с Антониу Кошту и Урсулой фон дер Ляйен из ЕС, с американцами, с Марком Рютте, с Эммануэлем Макроном, с Киром Стармером. По словам президента, Украина уже имеет 3 системы Patriot. Зеленский получил подтверждение из Германии на две системы, из Норвегии – на одну. Сейчас команда президента работает с нидерландскими партнерами. В то же время Украина имеет запрос на 10 систем Patriot. Представители страны работают с партнерами, чтобы обеспечить такое количество. Также работают с вопросом ракет, определенное количество Украина уже имеет. Все еще боремся над лицензией производства. Важно, что в Германии появляется площадка. Производство. Пока не у нас, но у европейцев, с которыми у нас хорошие отношения, Он подчеркнул, что Дональд Трамп будет продавать оборонные системы. "Наша задача найти деньги на все 10 систем. Хотелось бы иметь к каждой системе сразу пакет с ракетами", – подытожил украинский лидер. Мы долго шли к этому вопросу. Я думаю, что это важный аспект. Это гражданские – политические заключенные и журналисты. Мы начали работать над списками. И вы знаете, что мы не можем обменивать гражданских. Гражданских они должны отпускать. Поэтому ищем сейчас формат по спискам. И с нашей стороны, и с их стороны, Владимир Зеленский отметил, что Украине нужно окончание войны. Это, вероятно, может начаться со встречи лидеров, в частности президентов Украины и России. По-другому с ними не получится. Нужна адженда такой встречи – встречи на уровне лидеров. Вопрос в том, что мы поднимаем этот вопрос публично всегда. И они (россияне – 24 Канал) сейчас в разговоре с нами начали об этом говорить. Это уже движение в направлении к какому-то формату встречи, Глава государства также выразил мнение, что прийти к разговорам об этой встрече удалось с некоторыми шагами на территории России, некоторыми операциями. "Много вещей, кроме переговорных процессов, диалога, дипломатии, много вещей еще произошло на их территории. Вы видели это", – объяснил Зеленский. По словам Зеленского, с вопросом о так называемых "российских детях" и "жителях Курской области" необходимо разбираться. Он пояснил, что "российских детей" в Украине нет и вообще эти требования России являются каким-то новым треком, который уже не вызывает удивления, поскольку Кремль систематически запускает подобные кампании в ответ на действия Украины. Например, как напомнил президент, после того, как Киев поднял тему нелегитимности диктатора Владимира Путина, в Москве начали распространять тезисы о якобы нелегитимности самого президента Украины. Аналогично, когда украинская сторона обратила внимание на то, что россияне не забирают тела своих погибших, РФ внезапно активизировала тему обмена тел – хотя раньше эти процессы происходили без лишней огласки. А сейчас, видите, они поняли, что они передали нам "русских" (тела, – 24 Канал), и потом поняли, что это давление уже работает против них. Хотя они проговаривали этот вопрос. Безусловно, обмен телами – это важно, важно возвращать своих, В ЕС сомнительно высказывались относительно недавнего закона о НАБУ и САП, подчеркивая необходимость деятельности независимых антикоррупционных органов для вступления и финансирования. Владимир Зеленский пока говорит, что угрозы нет. Мы же в одной инфраструктуре с Европой, мы хотим быть частью Европы. Никто не хочет ничем рисковать. Я заверил всех наших партнеров, которые со мной общались о войне, о Турции. Сегодня, например, мы обсуждаем Рамштайн, мы обсуждаем много вопросов, Он отметил, что пообещал найти выход в ситуации с НАБУ и САП. По словам украинского президента, он предложит собственное видение, отталкиваясь от потребностей антикоррупционеров и желаний общества в этом вопросе. Владимир Зеленский отметил. что самое важное сейчас – это то, что есть новый законопроект, и он зарегистрирован. Я думаю, что за него проголосуют. Я хочу, чтобы это произошло, Зеленский также отметил, что говорил с премьером Великобритании Киром Стармером, и тот заверил, что если нужно, то партнеры будут поддерживать, и точно не снизится помощь. Зеленский признал, что до принятия этого законопроекта было необходимо делать диалог с обществом. Всегда надо коммуницировать. Я сосредоточен на вопросе войны, потому что сейчас в Украине вопрос номер один – это вопрос войны. Самая главная проблема – война. Главный враг – Россия, В то же время глава государства признал, что важна справедливость. Поэтому в случае с антикоррупционными органами надо сделать справедливые шаги. Украинский лидер подчеркнул, что очень важно, что общество говорит. Президент подчеркнул, что уважает мнение общества, и считает, что абсолютно нормально – реагировать, когда люди чего-то не хотят, когда людям это не нравится. Нормально. Люди имеют право на то, чтобы сказать, что они думают. Люди сказали – все должно быть по закону. Для меня было очень важно, чтобы мы адекватно услышали, отреагировали. Люди попросили изменений. Мы отреагировали, Он также отметил, что власть должна слышать людей. Потому что главный вызов – это война. "И самое главное в этой войне – это единство нашего государства. И очень важно не потерять единство. Слышать людей, иметь диалог и т.д.", – сказал глава государства. Владимир Зеленский отметил, что не общался с Урсулой фон дер Ляйен в последние дни. Все, что об этом писали, все, что она мне будто бы говорила – это фейк. Мы не имели разговора, Зеленский ответил, что антикоррупционные органы не будут подчиняться генпрокурору. Кстати, там есть очень важный момент – бизнес очень хотел, чтобы были обыски только через судебную систему. Это норма о неотложных обысках. Как идея – хорошая. Но эта норма остановила всю правоохранительную систему – не только НАБУ, САП, это касалось всех органов. Это убрали, По словам президента, должны быть действительно независимые антикоррупционные органы. Но при этом они должны отвечать запросу общества на справедливость. Должны действовать эффективно и контролировать, что происходит в самой структуре. "Если из-за некоторых изменений, которые были определены законодателями, есть риск потерять независимость антикоррупционных органов, то надо этих рисков избавиться", – сказал Зеленский. Владимир Зеленский отметил, что он с командой подготовил законопроект, который базируется на основных принципах независимости антикоррупционных органов. Есть новые нормы в этом законопроекте о защите от влияния Российской Федерации, прежде всего из-за кейсов, которые произошли с некоторыми представителями НАБУ. Говорится, в частности, о детекторе лжи для всех сотрудников антикоррупционных органов, правоохранительных органов, это и Нацполиция, и ГБР, которые имеют родственников из России или в России, Глава государства подчеркнул, что есть предложение, что раз в два года все указанные работники органов будут проходить детектор. И все правоохранители и все антикоррупционеры должны быть в равных условиях.
Какова ситуация на Сумском направлении и на границе Днепропетровщины
– отметил президент.
Что сказал президент о ситуации в Покровске
– сказал Зеленский.
Что будет с экспортом украинского вооружения
– отметил украинский лидер.
- подытожил глава Украины.
Началось ли промышленное производство дронов-перехватчиков
– заявил президент.
Европа может начать выделять средства на зарплаты украинским военным
– сказал президент.
Какой дефицит необходимо закрыть по производству оружия
– объяснил президент.
Зеленский объяснил, сколько систем Patriot имеет Украина и сколько может получить
– сказал Зеленский.
Президент подчеркнул, что Украина ищет формат для возвращения гражданских из плена России
– заявил президент.
Зеленский высказался о возможности личной встречи с Путиным
– сказал украинский лидер.
Зеленский отреагировал на требования России вернуть "русских детей" и "жителей Курской области"
– добавил он.
Есть ли риски для евроинтеграции Украины из-за законопроекта о НАБУ и САП
– сказал он.
Зеленский уверен, что Верховная Рада проголосует за новый законопроект
– сказал президент.
Почему не обсудили антикоррупционный закон до подписания
– отметил Зеленский.
Зеленский отреагировал на протесты и возмущения
– заявил Зеленский.
Имел ли президент разговор с Урсулой фон дер Ляйен в последние дни, в частности относительно закона о НАБУ и САП
– сказал украинский лидер.
Будут ли антикоррупционные органы подчиняться Генеральному прокурору
– сказал глава государства.
Зеленский высказался о новом законопроекте по НАБУ и САП
– сказал президент.
Владимир Зеленский подчеркнул, что на Сумском направлении у украинских военных гораздо лучше ситуация, чем была.
За этот месяц – полтора, я думаю, там есть нормальные шаги. Всюду есть давление "русских". Покровский, Харьковское направление, и Купянский. Наши ребята стоят. Молодцы,
В то же время он отметил, что сейчас для оккупантов условный успех – это Днепропетровская область. Потому что они из этого могут делать информационные победы.
"Там такая же ситуация, как в Покровске. Они заходят – там есть поле. Все равно зашли они туда или не зашли. Там просто живого места нет на этом поле. Там никто не стоит. Просто люди на оттяжке стоят и уничтожают все что можно", – объяснил Зеленский.
В конце концов украинский глава резюмировал, что пока для оккупантов Сумское направление – остается их интересом, Покровское направление – остается, а Днепропетровскую область – "очень хотят".
Президент отметил, что на Покровском направлении россияне пытаются осуществить прорыв, однако серьезных результатов не имеют.
Они не продвигаются. Там очень трудно нашим ребятам. И трудно везде. И "русским" очень трудно – это для нас хорошо. И "русские" не хотят воевать. Кроме их руководства. И все это чувствуется,
В то же время президент отметил, что россиян действительно больше, они оказывают большее давление и проводят большую мобилизацию. Поэтому больше рисков у украинской армии.
"Они действительно пробуют сделать прорыв. У них прорывов серьезных нет. Они понимают, что "получат по шапке"", – объяснил Зеленский.
Поэтому, по словам президента, россияне сейчас делают большую ставку на военно-информационные операции.
Как ситуация с Покровском. Сколько раз зашло ДРГ? Я разговариваю с военным, сейчас с Сырским. Говорит, за это время, 5 – 7 раз. Два человека, шесть человек. Был один раз, когда они попытались закрепить 12 человек. Пробуют снять какое-то видео: поставить флаг, сняли... и все уничтожаются нашими защитниками, – отметил глава государства.
Зеленский объяснил, что Украина двигает вопрос об экспорте вооружений в формате линии производств за рубежом.
Хочется быстрее, везде все очень долго. В Дании, в Норвегии, с Германией мы проговариваем этот вопрос. Есть большой позитив. С Данией мы договорились. То есть мы нашли такой ход,
Глава государства объяснил, что, например, Дания будет иметь линии производства дальнобойных дронов. Они туда дадут дополнительные деньги, после чего будут произведены и переданы в Украину дальнобойные дроны. Такая схема будет работать на время войны в Украине.
"Эта линия 50 на 50, с частным сектором. Но после войны потом они будут накапливать для себя. Для своей армии", – отметил он.
Зеленский также отметил, что продолжаются переговоры с американским президентом Дональдом Трампом.
Мы договорились, что они будут покупать у нас дроны. Есть такая договоренность. Я поставил задачу Умерову, Шмыгалю и Камышину. Они будут этим заниматься. Очень важно подготовить этот договор, серьезный договор на 10 – 20 – 30 миллиардов долларов,
Производство началось. Есть плюсы, есть минусы. Плюсы. Четыре компании – хорошие, способности будут у десяти компаний. Почему говорю "будут", потому что единичные они произвели, денег у них нет на это,
В то же время он добавил, что в целом вопрос производства составляет 6 млрд долларов США.
"Цена производства – разная. Есть дороже, есть дешевле, немного разные способности, соответственно. Сейчас цена этого вопроса в целом и срочно – 6 миллиардов долларов", – резюмировал он.
Владимир Зеленский отметил, что на перспективу программа финансирования нашей армии.
Это часть обороноспособности Украины и часть безопасности всей Европы. Ранее европейцы отказывались давать деньги на заработные платы наших военных, только на оружие. Но так получается, что наши военные могут быть именно этим оружием, которое защищает всех,
Владимир Зеленский отметил, что Украине нужно закрыть дефицит 40 миллиардов долларов США в год.
Украинское производство дронов на сегодня требует, чтобы мы нормально работали, 25 миллиардов долларов в год. Ракеты, дроны, РЭБы, это направление – 25 миллиардов долларов. Это уже 65, если все это закрывать,
Зеленский отметил, что начал над этим работать с Антониу Кошту и Урсулой фон дер Ляйен из ЕС, с американцами, с Марком Рютте, с Эммануэлем Макроном, с Киром Стармером.
По словам президента, Украина уже имеет 3 системы Patriot. Зеленский получил подтверждение из Германии на две системы, из Норвегии – на одну. Сейчас команда президента работает с нидерландскими партнерами.
В то же время Украина имеет запрос на 10 систем Patriot. Представители страны работают с партнерами, чтобы обеспечить такое количество. Также работают с вопросом ракет, определенное количество Украина уже имеет.
Все еще боремся над лицензией производства. Важно, что в Германии появляется площадка. Производство. Пока не у нас, но у европейцев, с которыми у нас хорошие отношения,
Он подчеркнул, что Дональд Трамп будет продавать оборонные системы.
"Наша задача найти деньги на все 10 систем. Хотелось бы иметь к каждой системе сразу пакет с ракетами", – подытожил украинский лидер.
Мы долго шли к этому вопросу. Я думаю, что это важный аспект. Это гражданские – политические заключенные и журналисты. Мы начали работать над списками. И вы знаете, что мы не можем обменивать гражданских. Гражданских они должны отпускать. Поэтому ищем сейчас формат по спискам. И с нашей стороны, и с их стороны,
Владимир Зеленский отметил, что Украине нужно окончание войны. Это, вероятно, может начаться со встречи лидеров, в частности президентов Украины и России.
По-другому с ними не получится. Нужна адженда такой встречи – встречи на уровне лидеров. Вопрос в том, что мы поднимаем этот вопрос публично всегда. И они (россияне – 24 Канал) сейчас в разговоре с нами начали об этом говорить. Это уже движение в направлении к какому-то формату встречи,
Глава государства также выразил мнение, что прийти к разговорам об этой встрече удалось с некоторыми шагами на территории России, некоторыми операциями.
"Много вещей, кроме переговорных процессов, диалога, дипломатии, много вещей еще произошло на их территории. Вы видели это", – объяснил Зеленский.
По словам Зеленского, с вопросом о так называемых "российских детях" и "жителях Курской области" необходимо разбираться.
Он пояснил, что "российских детей" в Украине нет и вообще эти требования России являются каким-то новым треком, который уже не вызывает удивления, поскольку Кремль систематически запускает подобные кампании в ответ на действия Украины.
Например, как напомнил президент, после того, как Киев поднял тему нелегитимности диктатора Владимира Путина, в Москве начали распространять тезисы о якобы нелегитимности самого президента Украины. Аналогично, когда украинская сторона обратила внимание на то, что россияне не забирают тела своих погибших, РФ внезапно активизировала тему обмена тел – хотя раньше эти процессы происходили без лишней огласки.
А сейчас, видите, они поняли, что они передали нам "русских" (тела, – 24 Канал), и потом поняли, что это давление уже работает против них. Хотя они проговаривали этот вопрос. Безусловно, обмен телами – это важно, важно возвращать своих,
В ЕС сомнительно высказывались относительно недавнего закона о НАБУ и САП, подчеркивая необходимость деятельности независимых антикоррупционных органов для вступления и финансирования. Владимир Зеленский пока говорит, что угрозы нет.
Мы же в одной инфраструктуре с Европой, мы хотим быть частью Европы. Никто не хочет ничем рисковать. Я заверил всех наших партнеров, которые со мной общались о войне, о Турции. Сегодня, например, мы обсуждаем Рамштайн, мы обсуждаем много вопросов,
Он отметил, что пообещал найти выход в ситуации с НАБУ и САП. По словам украинского президента, он предложит собственное видение, отталкиваясь от потребностей антикоррупционеров и желаний общества в этом вопросе.
Владимир Зеленский отметил. что самое важное сейчас – это то, что есть новый законопроект, и он зарегистрирован.
Я думаю, что за него проголосуют. Я хочу, чтобы это произошло,
Зеленский также отметил, что говорил с премьером Великобритании Киром Стармером, и тот заверил, что если нужно, то партнеры будут поддерживать, и точно не снизится помощь.
Зеленский признал, что до принятия этого законопроекта было необходимо делать диалог с обществом.
Всегда надо коммуницировать. Я сосредоточен на вопросе войны, потому что сейчас в Украине вопрос номер один – это вопрос войны. Самая главная проблема – война. Главный враг – Россия,
В то же время глава государства признал, что важна справедливость. Поэтому в случае с антикоррупционными органами надо сделать справедливые шаги.
Украинский лидер подчеркнул, что очень важно, что общество говорит. Президент подчеркнул, что уважает мнение общества, и считает, что абсолютно нормально – реагировать, когда люди чего-то не хотят, когда людям это не нравится.
Нормально. Люди имеют право на то, чтобы сказать, что они думают. Люди сказали – все должно быть по закону. Для меня было очень важно, чтобы мы адекватно услышали, отреагировали. Люди попросили изменений. Мы отреагировали,
Он также отметил, что власть должна слышать людей. Потому что главный вызов – это война.
"И самое главное в этой войне – это единство нашего государства. И очень важно не потерять единство. Слышать людей, иметь диалог и т.д.", – сказал глава государства.
Владимир Зеленский отметил, что не общался с Урсулой фон дер Ляйен в последние дни.
Все, что об этом писали, все, что она мне будто бы говорила – это фейк. Мы не имели разговора,
Зеленский ответил, что антикоррупционные органы не будут подчиняться генпрокурору.
Кстати, там есть очень важный момент – бизнес очень хотел, чтобы были обыски только через судебную систему. Это норма о неотложных обысках. Как идея – хорошая. Но эта норма остановила всю правоохранительную систему – не только НАБУ, САП, это касалось всех органов. Это убрали,
По словам президента, должны быть действительно независимые антикоррупционные органы. Но при этом они должны отвечать запросу общества на справедливость. Должны действовать эффективно и контролировать, что происходит в самой структуре.
"Если из-за некоторых изменений, которые были определены законодателями, есть риск потерять независимость антикоррупционных органов, то надо этих рисков избавиться", – сказал Зеленский.
Владимир Зеленский отметил, что он с командой подготовил законопроект, который базируется на основных принципах независимости антикоррупционных органов.
Есть новые нормы в этом законопроекте о защите от влияния Российской Федерации, прежде всего из-за кейсов, которые произошли с некоторыми представителями НАБУ. Говорится, в частности, о детекторе лжи для всех сотрудников антикоррупционных органов, правоохранительных органов, это и Нацполиция, и ГБР, которые имеют родственников из России или в России,
Глава государства подчеркнул, что есть предложение, что раз в два года все указанные работники органов будут проходить детектор. И все правоохранители и все антикоррупционеры должны быть в равных условиях.