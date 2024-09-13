Зеленский анонсировал встречу с Байденом уже в этом месяце

Президент Украины встретится с президентом США в сентябре. Об этом заявил Владимир Зеленский 13 сентября во время открытия встречи Ялтинской европейской стратегии.

Темой диалога Байдена и Зеленского станет план победы Украины. Детали гарант не сообщил.

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Зеленский встретится с Байденом

Планируется моя встреча с президентом Джо Байденом. Я представлю ему план победы,

– заявил украинский лидер.

По мнению Зеленского, именно этот документ позволит завершить два с половиной года войны с Россией. Что именно войдет в этот план – до сих пор не известно, однако понятно, что он будет содержать различные шаги.

По словам Зеленского, это будет "система взаимосвязанных решений, которые дадут Украине достаточно власти – достаточно, чтобы перевести эту войну на курс к миру".

"Зеленский также обвинил Запад в том, что он слишком боится, чтобы даже упоминать о возможности сбить российские ракеты и беспилотники, нацеленные на Украину, хотя он помогает Израилю это сделать", – цитируют президента Le Monde.

Когда Украина сможет достать Россию на ее территории западными ракетами

Известно, что Байден должен обсудить с премьер-министром Великобритании Киром Стармером снятие ограничений на удары по России. Украина ждет разрешения запускать западные ракеты большой дальности по вражеским тылам.

Из последних сообщений следует, что Запад не предоставит такого разрешения. В то же время есть мнение, что это может касаться только ракет ATACMS, а вот Storm Shadow могут "законно" полететь на Россию.