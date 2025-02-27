Это действительно хороший знак, – спецпредставитель Трампа о визите Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля прибудет с визитом в США. У Дональда Трампа называют этот визит "хорошим знаком".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NBC News.

К теме Не только о соглашении: что Зеленский и Трамп будут обсуждать на встрече в Вашингтоне

Что говорят в США о визите Зеленского

Специальный представитель Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Виткофф заявил, что в США положительно оценивают предстоящий визит президента Украины Владимира Зеленского. Известно, что встреча президентов должна состояться в пятницу, 28 февраля.

Я думаю, что это действительно хороший знак, что президент Зеленский будет здесь завтра (28 февраля – 24 Канал),

– сказал Виткофф предстоящий приезд украинского президента в США.

Вийткофф также добавил, что Трамп хочет подписать соглашение об ископаемых и "двигаться дальше, чтобы заключить мирное соглашение между Украиной и Россией".

К слову, Дональд Трамп в комментарии журналистам сообщил, что дела в отношении России и Украины идут "очень хорошо". Комментируя визит Зеленского, президент США сообщил, что на этой встрече планируют подписать соглашение о редкоземельных металлах.

Ранее в СМИ сообщили, что администрация Дональда Трампа хотела отменить визит Владимира Зеленского в Вашингтон. Однако Эмманюэль Макрон все-таки убедил президента США встретиться с украинским коллегой.