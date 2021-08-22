Зеленский ввел в действие санкции против главаря боевиков Пушилина и нардепа Деркача

Совет национальной безопасности и обороны 20 августа ввел санкции против главаря пророссийских боевиков на Донбассе Дениса Пушилина и народного депутата Андрея Деркача. Владимир Зеленский подписал указы, которые вводят в действие ограничения.

Соответствующие документы уже опубликованы на сайте Офиса Президента. Они вступают в силу со дня подписания – 22 августа 2021 года.

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Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против Пушилина и Деркача

В соответствии с указами президента №378 и №379, вступают в силу ограничения против физических и юридических лиц. Среди тех, кто попали в санкционный список – главарь боевиков на временно оккупированных территориях Донбасса Денис Пушилин и нардеп Андрей Деркач.

Также Зеленский ввел в действие санкции против:

Антона Симоненко;

Петра Журавля;

Андрея Телиженко;

Дмитрия Ковальчука;

Константина Килимника.

К ним будет применен ряд персональных экономических и других ограничительных мер. Санкции предусматривают блокирование активов, ограничения торговых операций. К тому же указанные лица не смогут выводить капиталы за пределы нашей страны.

Также ограничения коснулись и некоторых компаний, связанных со средствами массовой информации. В частности это общества с ограниченной ответственностью "Эра-Медиа", "Информационное агентство "Онли Ньюз", "Скептик" и другие.

Кроме этого, президент поручил Министерству иностранных дел Украины сообщить в компетентные органы ЕС и США и других стран о применении санкций и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.

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