Зеленский ввел в действие санкции против главаря боевиков Пушилина и нардепа Деркача
Источник:Офис Президента
Совет национальной безопасности и обороны 20 августа ввел санкции против главаря пророссийских боевиков на Донбассе Дениса Пушилина и народного депутата Андрея Деркача. Владимир Зеленский подписал указы, которые вводят в действие ограничения.
Соответствующие документы уже опубликованы на сайте Офиса Президента. Они вступают в силу со дня подписания – 22 августа 2021 года.
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Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против Пушилина и Деркача
В соответствии с указами президента №378 и №379, вступают в силу ограничения против физических и юридических лиц. Среди тех, кто попали в санкционный список – главарь боевиков на временно оккупированных территориях Донбасса Денис Пушилин и нардеп Андрей Деркач.
Также Зеленский ввел в действие санкции против:
- Антона Симоненко;
- Петра Журавля;
- Андрея Телиженко;
- Дмитрия Ковальчука;
- Константина Килимника.
К ним будет применен ряд персональных экономических и других ограничительных мер. Санкции предусматривают блокирование активов, ограничения торговых операций. К тому же указанные лица не смогут выводить капиталы за пределы нашей страны.
Также ограничения коснулись и некоторых компаний, связанных со средствами массовой информации. В частности это общества с ограниченной ответственностью "Эра-Медиа", "Информационное агентство "Онли Ньюз", "Скептик" и другие.
Кроме этого, президент поручил Министерству иностранных дел Украины сообщить в компетентные органы ЕС и США и других стран о применении санкций и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.
Последнее заседание СНБО: громкие решения
- Совет нацбезопасности и обороны провел 20 августа очередное заседание. По результатам были введены санкции из-за преследования жителей оккупированного Крыма.
- Также СНБО ввел ограничения против главного редактора "Страна.UA" Игорь Гужвы, пропагандистов Ольги и Анатолия Шария. Владимир Зеленский сразу после заседания СНБО подписал указ, который вводит в действие ограничительные меры.