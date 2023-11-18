Зеленский ввел санкции против Азарова, Царева, Аксенова и компаний из России

Владимир Зеленский принял указы №758 и №759. Глава государства ввел в действие решение СНБО касаемо санкций против коллаборантов и предателей, а также российских компаний.

Владимир Зеленский принял решение СНБО "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)". Это произошло в субботу, 18 ноября.

Читайте также Новые санкции уже на пороге: Чехия заморозит государственные активы России

Кто попал в санкционный список

Зеленский ввел санкции против физических лиц, среди которых немало предателей. Также были введены санкции против юридических лиц, имеющих отношение к депортации украинских детей с временно оккупированных территорий нашего государства.

Так, в санкционном списке есть фамилии более 100 физических лиц. Там можно увидеть бывшего премьера Николая Азарова, экс-депутата Олега Царева и бывшего министра образования времен Виктора Януковича Дмитрия Табачника. Также Зеленский ввел санкции против гауляйтера Сергея Аксенова, которого российские оккупанты назначили "председателем" временно захваченного ими Крыма, и предателя Леонида Пасечника, руководящего оккупационной администрацией и пророссийскими боевиками в незаконно созданном Россией квазиобразовании на Луганщине.

Кроме того, президент Украины ввел санкции против 37 юридических лиц. Это компании из России, причастные к принудительной депортации юных украинок и украинцев. Среди этих юрлиц, например, есть некоммерческая организация "Квартал Луи". Ее основала уполномоченная при Владимире Путине по правам человека Мария Львова-Белова. В марте 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на ее арест.

Что говорят эксперты об антироссийских санкциях