Зеленский ввел в действие санкции РНБО против почти 300 россиян: кто под ударом

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций к 51 физическому и 220 юридическим лицам.

Зеленский подписал соответствующие указы. В приложениях отметили, что президент применил санкции против 51 гражданина России.

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Кто под санкциями

Кроме того, ограничения применили против 220 юридических лиц, среди которых есть российские и зарубежные компании. Под санкции попали:

акционерное общество "Железнодорожная торговая компания",

общество с ограниченной ответственностью "Инновационные технологии масел",

общество с ограниченной ответственностью "Оборонрегистр".

кипрские компании "Серч Локейшн Лимитед", "2ГИС Локал Серч Лимитед", чешская "Навител с.р.о",

и общество с ограниченной ответственностью "Навител Украина", которое зарегистрировано в Украине.

Контроль за исполнением решения традиционно возложили на секретаря СНБО Алексея Данилова.

Предыдущие санкции

В апреле Зеленский также ввел экономические санкции против 400 физических и 250 юридических лиц. В список попали компании "Яндекс", "Рамблер" и другие.

Среди физлиц: дочь российского министра обороны Шойгу – президент Федерации триатлона России Ксения Шойгу; министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук; российский фигурист Илья Авербух; гимнастка Светланы Хоркина и украинский предприниматель Сергей Гаврильчук.

Россияне продолжают обходить санкции. Им в этом помогают третьи страны, в частности Турция и Объединенные Арабские Эмираты. В эти страны компании из ЕС, возможно, могут доставлять товары для оккупантов.