У нас равные права, несмотря на предвзятое отношение людей из XV века, – Зеленский о ЛГБТ-сообществе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с обществом нужно открыто говорить о толерантности и ЛГБТ-сообществе, ведь у всех одинаковые права.

Об этом глава государства сказал во время презентации результатов государственной инициативы «Тысячевесна», сообщает Укринформ.

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Что Зеленский говорит об ЛГБТ?

Ветеран, защитник Мариуполя Александр Деменко спросил, нужны ли сейчас в Украине культурные продукты для нормализации ЛГБТ-сообщества, а также для повышения толерантности и инклюзии среди населения.

Я считаю, что нужно с обществом обо всем открыто говорить, и это абсолютно нормально. Мы все с вами здесь, мы защищаем государство, мы одинаковые, и у нас одинаковые права, несмотря на любые предрассудки, извините, людей с XV века,

– ответил Зеленский.

Отдельно президент отметил, что откровенно говорить о толерантности и ЛГБТ-сообществе нужно не только с молодым поколением, но и со старшим.

Напомним,, что недавно в Украине разгорелась дискуссия по поводу нового Гражданского кодекса. В частности, туда вводят спорные нормы в отношении семейного права, а о представителях ЛГБТ фактически забыли.

11 июня председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук встретился с представителями ЛГБТ-организаций, чтобы обсудить доработку проекта нового ГК. Он назвал беседу «откровенной и конструктивной».

По словам Стефанчука, все предложения должны быть внимательно проработаны с учетом Конституции Украины, практики ЕСПЧ, европейских стандартов и необходимого общественного баланса.