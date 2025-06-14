"Путин смотрит на Украину как на добычу": заявления из интервью Зеленского американскому телеканалу

Президент Владимир Зеленский считает, что планы российского диктатора в отношении Украины не изменились. По его мнению, глава Кремля до сих пор стремится захватить ее и не видит независимой европейской страной.

По словам украинского лидера, он смотрит на Украину как на добычу и "если не выбить хищнику зубы – он не остановится". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Зеленского американскому телеканалу Newsmax.

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Какие еще заявления сделал Зеленский в своем интервью

Украинский глава государства убежден, что Путин готов к каким-то шагам по деэскалации только под сильным давлением. Он также отмечает, что россияне с удовольствием бы депортировали многомиллионную страну, но не могут этого сделать. Именно поэтому они уничтожают все украинское, в частности культуру, историю, людей, память и независимость.

Путин не хочет заканчивать войну, не хочет договариваться, не хочет идти на компромиссы. В конце концов он обманет президента Трампа, и весь мир это увидит,

– говорит Зеленский.

Он добавляет, что санкции являются сильным инструментом, но они не могут остановить диктатора. Президент объясняет, что детали для иранских "Шахедов", которые массово производит Россия, приходят не из Ирана, а из Китая, Тайваня и Европы.

Украина передает списки компаний-нарушителей американским, британским и европейским партнерам, они все имеют эту информацию. Однако пока еще никто не смог остановить Путина.

Зеленский также высказался о военной поддержке Украины и заявил, что без некоторых составляющих военной помощи государству может быть очень сложно, в частности речь идет о системах Patriot.

По его словам, некоторые европейские лидеры готовы помочь с финансированием, чтобы Украина могла покупать эти системы у Соединенных Штатов. Однако, для этого нужно согласование президента США Дональда Трампа.

Без Америки очень сложно остановить Путина. И если Америка не будет подключаться к переговорам, или, еще хуже, будет ограничивать помощь Украине, то у Украины будет достаточно слабая позиция в дипломатии с русскими,

– добавляет президент.

Он отмечает, что в случае, если Трампу удастся посадить российского диктатора за стол переговоров, это будет полупобеда. Зеленский объясняет, что после этого Путин может снова напасть на Украину или изменит объект для агрессии.

Именно поэтому, по мнению главы государства, кроме прекращения огня, нужны сильные санкции и четкий план, как эта война закончится и какими будут гарантии безопасности для Украины.

Зеленский также отмечает, что новый российский так называемый "меморандум" является копией Стамбульского ультиматума 2022 года с учетом того, что все же прошло три года и есть изменения.

Он добавляет, что Россия – агрессор и весь мир должен ставить ультиматум Путину, а не наоборот. Президент объясняет, что Украина идет на уступки и компромисс, даже садясь с убийцами за стол переговоров.

Кроме этого, глава государства вспомнил и о церкви. По его словам, "Путин залезает просто под колокол и говорит, кому и как креститься", рассказывает, с каким уважением нужно относиться к русской церкви в Украине.

Зеленский отмечает, что это даже не государственный вопрос, это вопрос церкви, ведь государство и церковь разделены по Конституции в большинстве стран мира, включая Украину. Он добавляет, что каждый человек сам решает, стоит ли ему ходить в церковь, мечеть или синагогу.

Украинский президент также сказал, будут ли россияне помогать Ирану в войне против Израиля. Он выразил убеждение, что они всегда помогали, и сейчас вопрос лишь в том, будет ли Россия делать это открыто.

По его мнению, это зависит только от сильной позиции США, на которую откликнутся страны Европы. Зеленский объясняет, что в случае, если Америка будет действовать лояльно и дипломатично, россияне "не поймут сигнал" и будут считать, что можно помогать Ирану.