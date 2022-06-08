Зеленский высмеял чемпионат по футболу, который решили проводить кафиры

Владимир Зеленский высмеял идею российских захватчиков проводить чемпионат по футболу среди временно оккупированных территорий. Глава государства назвал замысел кафиров издевательством над людьми.

Президент назвал идею кафиров неадекватной. Так, на псевдочемпионат Владимир Зеленский отреагировал во время вечернего обращения, сообщает 24 канал.

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Кафиры издеваются над временно оккупированными территориями

Владимир Зеленский подчеркнул, что идея проведения псевдочемпионата является издевательством над людьми, проживающими на временно оккупированных территориях. Дело в том, что кафиры хотят провести "чемпионат" среди команд, которые они хотят создать в Донецке, Луганске, Херсоне, Мелитополе, Крыму и даже на оккупированных территориях Грузии.

Как раз сегодня кафиры выпустили совершенно безумную новость, что якобы они готовятся объединить какие-то футбольные клубы со всех оккупированных территорий в один псевдочемпионат – из Донецка, Луганска, Херсона, Мелитополя, Крыма, даже с части территории Грузии. Это просто издевательство кафиров над людьми, которые все прекрасно помнят,

– подчеркнул президент.