"Замороженный конфликт" и сбитые российские самолеты: ключевые заявления Зеленского в Давосе

Владимир Зеленский 16 января выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе в Швейцарии со специальным обращением. Президент Украины призвал остановить российского диктатора и рассказал о циничных преступлениях страны-агрессора.

В то же время Зеленский встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Украинский лидер констатировал, что обсудил с генсеком Североатлантического альянса многие важные вопросы.

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Путин является главной причиной конфликтов в мире

Украинский глава начал речь с напоминания, что полномасштабное вторжение России на территорию Украины продолжается почти два года. В то же время он отметил, что с момента аннексии Крыма прошло 10 лет.

Президент напомнил, что Владимир Путин поддерживает множество террористических режимов в мире. По его словам, война в Сирии до сих пор кровоточит из-за решения Путина доказать что-то миру.

Зеленский подчеркнул, что в каждой российской ракете есть критические компоненты из западных стран, десятки компонентов в каждой ракете. По его словам, возмутителен тот факт, что атомная промышленность России до сих пор не под санкциями, несмотря на то что Путин является единственным террористом в мире, захватившим АЭС в заложники.

На самом деле, один человек украл по крайней мере 13 лет мира и заменил их болью и кризисами, которые влияют на весь мир,

– отметил Зеленский.

Он также сказал, что украинцы начали сопротивляться российским оккупантам, когда почти никто не верил в Украину. По его словам, все изменилось, поскольку теперь мир не верит в Россию.

По словам украинского лидера, Путин пытается нормализовать то, что должно было закончиться в 20 веке – массовые депортации, сравнение с землей городов и сел и ужасное ощущение, что война может никогда не закончиться.

Фактически Путин олицетворяет войну. Мы все знаем, что он является единственной причиной, почему продолжаются различные войны и конфликты, и почему все попытки восстановить мир терпят неудачу. И он не изменится. Мы должны измениться,

– сказал украинский президент.

Как отметил Зеленский, Путин является единственной причиной, почему продолжаются различные войны и конфликты. Он призвал мир присоединиться к украинской формуле мира.

Направления агрессии России вне Украины становятся более очевидными

Владимир Зеленский подчеркнул, что ответ Путина на призывы к миру – это поставка все новых и новых вооружений из Северной Кореи и Ирана.

Режимы, подобные ему, существуют, пока ведут войны. И мы – мы все в свободном мире – существуем до тех пор, пока можем защитить себя. Если кто-то думает, что речь идет только об Украине, то глубоко ошибается,

– заверил Зеленский.

Украинский лидер также сказал, что "друзья" Путина в КНДР и Иране используют его безумие, пока у него все еще есть технологии и ресурсы, чтобы им заплатить.

В то же время Владимир Зеленый рассказал, что раньше Украину призывали "не обострять" конфликт. По его словам, после начала полномасштабной войны ничто так не помешало, как эта концепция.

Зеленский отметил, что многие опасались последствий, если Украина получит дальнобойное оружие. В результате Россия лишь несет большие потери, поскольку "Патриоты сбивают все". Он сказал, что два дня назад мы доказали, что Украина может поражать даже очень дорогие российские военные самолеты, которые раньше никто не сбивал.

Зеленский о "замороженном конфликте"

Украинский лидер подчеркнул, что 2024-й должен стать решающим. Президент не хочет "довольствоваться истиной", что любой замороженный конфликт может разгореться снова.

Напомню, что после 2014 года были попытки заморозить войну на Донбассе. Были очень влиятельные гаранты этого процесса – тогдашний канцлер Германии, тогдашние президенты Франции. Но Путин – хищник, не удовлетворяющийся замороженными продуктами,

– заверил Зеленский.

В то же время, украинский президент подчеркнул, что Украина наращивает производство оружия.

Зеленский в Давосе: кратко