Зеленский выступил на благотворительном вечере
Владимир Зеленский выступил на благотворительном вечере Brave Ukraine. Президент Украины заявил, что заметной новостью дня стало сообщение о разговоре с Борисом Джонсоном.
Зеленский отметил, что такие переговоры важны для Украины. Об этом президент заявил вечером 5 мая – на 71-й день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины.
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Зеленский выступил на Brave Ukraine
Президент Украины пояснил, что убежден – переговоры с Украиной важны и для Великобритании. Ведь речь идет о несокрушимости, смелости и лидерстве, которое два народа демонстрируют вместе в защите свободы.
Российские войска сегодня (говорится о 5 мая – 24 канал), как и каждый день в течение этой войны, продолжали бомбардировку наших городов и наших людей. Кстати, мое традиционное утреннее совещание с военными, с руководством войска, с чиновниками, дипломатами прошло под звуки сирены, воздушной тревоги,
– вспомнил президент.
Владимир Зеленский отметил, что такова наша реальность – ракетные удары каждый день. Также президент заметил:
- позавчера, 3 мая, когда Борис Джонсон выступал в Верховной Раде Украины, российская армия нанесла по Украине 18 ударов. Это можно назвать "комплиментом" премьеру Великобритании и плодотворному сотрудничеству стран;
- вчера, 4 мая, таких ударов было 7;
- Россию раздражает близость Украины и Великобритании и это означает, что страны действительно сильно защищаем свободу в Европе;
"Во время этой войны российская армия использовала против Украины 2014 ракет, зафиксировано 2682 появления российских боевых самолетов в нашем небе. Каждый из таких прилетов – это гибель наших людей, это разрушение нашей инфраструктуры", – пояснил Зеленский.
По состоянию на 5 мая русские войска уничтожили или повредили около 400 учреждений здравоохранения. В частности, больницы, роддома, амбулатории и т.д.
Более того, президент отметил, что на Юге и на Востоке Украины просто катастрофическая ситуация с доступом к медицинским услугам и лекарствам.
Россия принесла в Украину, в Европу такие проблемы, о которых мы раньше и представить, не могли еще несколько месяцев назад. Это фактически полное отсутствие лечения для больных раком, крайне осложненный или отсутствующий доступ к инсулину для больных сахарным диабетом, это невозможность провести хирургические операции, нехватка антибиотиков,
– отметил Владимир Зеленский.
Добавил, что таковы последствия оккупации нашей земли и части народа, который мы обязательно освободим от захватчиков.
Президент также напомнил, что 5 мая удалось продолжить эвакуацию из Мариуполя, благодаря ООН и Красному Кресту.
"Люди уже на пути к безопасным территориям. Уже более 150 человек из "Азовстали" и более 300 из Мариуполя и окрестностей вышли гуманитарным коридором и получат необходимую помощь", – сказал Зеленский.
Добавил, что каждый день команда президента ищет способ спасти украинцев.
Кратко о последних заявлениях Владимира Зеленского по поводу войны
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что 5 мая в Украине запустили глобальную инициативу United24. Первая ее цель состоит в сборе средств для финансовой поддержки нашего государства.
- Президент Украины выступил на Международной донорской конференции высокого уровня в поддержку Украины. Владимир Зеленский сказал, что Украина должна стать кандидатом ЕС по специальной сокращенной процедуре именно сейчас, во время войны.
- Также президент провел переговоры с премьером Великобритании Борисом Джонсоном и 43-м президентом США Джорджем Бушем.