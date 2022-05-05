Владимир Зеленский выступил на благотворительном вечере Brave Ukraine. Президент Украины заявил, что заметной новостью дня стало сообщение о разговоре с Борисом Джонсоном.

Зеленский отметил, что такие переговоры важны для Украины. Об этом президент заявил вечером 5 мая – на 71-й день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины.

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Зеленский выступил на Brave Ukraine

Президент Украины пояснил, что убежден – переговоры с Украиной важны и для Великобритании. Ведь речь идет о несокрушимости, смелости и лидерстве, которое два народа демонстрируют вместе в защите свободы.

Российские войска сегодня (говорится о 5 мая – 24 канал), как и каждый день в течение этой войны, продолжали бомбардировку наших городов и наших людей. Кстати, мое традиционное утреннее совещание с военными, с руководством войска, с чиновниками, дипломатами прошло под звуки сирены, воздушной тревоги,

– вспомнил президент.

Владимир Зеленский отметил, что такова наша реальность – ракетные удары каждый день. Также президент заметил:

позавчера, 3 мая, когда Борис Джонсон выступал в Верховной Раде Украины, российская армия нанесла по Украине 18 ударов. Это можно назвать "комплиментом" премьеру Великобритании и плодотворному сотрудничеству стран;

вчера, 4 мая, таких ударов было 7;

Россию раздражает близость Украины и Великобритании и это означает, что страны действительно сильно защищаем свободу в Европе;

"Во время этой войны российская армия использовала против Украины 2014 ракет, зафиксировано 2682 появления российских боевых самолетов в нашем небе. Каждый из таких прилетов – это гибель наших людей, это разрушение нашей инфраструктуры", – пояснил Зеленский.

По состоянию на 5 мая русские войска уничтожили или повредили около 400 учреждений здравоохранения. В частности, больницы, роддома, амбулатории и т.д.

Более того, президент отметил, что на Юге и на Востоке Украины просто катастрофическая ситуация с доступом к медицинским услугам и лекарствам.

Россия принесла в Украину, в Европу такие проблемы, о которых мы раньше и представить, не могли еще несколько месяцев назад. Это фактически полное отсутствие лечения для больных раком, крайне осложненный или отсутствующий доступ к инсулину для больных сахарным диабетом, это невозможность провести хирургические операции, нехватка антибиотиков,

– отметил Владимир Зеленский.

Добавил, что таковы последствия оккупации нашей земли и части народа, который мы обязательно освободим от захватчиков.

Президент также напомнил, что 5 мая удалось продолжить эвакуацию из Мариуполя, благодаря ООН и Красному Кресту.

"Люди уже на пути к безопасным территориям. Уже более 150 человек из "Азовстали" и более 300 из Мариуполя и окрестностей вышли гуманитарным коридором и получат необходимую помощь", – сказал Зеленский.

Добавил, что каждый день команда президента ищет способ спасти украинцев.

Кратко о последних заявлениях Владимира Зеленского по поводу войны

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