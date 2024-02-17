Ситуация в Авдеевке, Трамп, оружие, мобилизация: что сказал Зеленский на Мюнхенской конференции

Президент Владимир Зеленский выступил на Мюнхенской конференции по безопасности. Президент заявил, что 24 февраля 2022 года могло обозначить конец света правил, призванных защищать жизнь.

Украинский лидер заявил, что наше сопротивление при поддержке партнеров остановило уничтожение мирового порядка, основанного на правилах. Также президент сказал о ситуации в Авдеевке, преступных действиях России, мобилизации и готовности поехать с Трампом на фронт. Основные тезисы из выступления президента – читайте в тексте 24 Канала.

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Что сказал Зеленский на Мюнхенской конференции

2024 год должен стать временем полного восстановления миропорядка, основанного на правилах,

– заявил Зеленский.

Президент объяснил, что не правила, которые определяют мировую жизнь, должны остаться в прошлом, а скорее Россия, которая не уважает правила, должна остаться в прошлом. Украинский лидер заявил, что мы можем обеспечить это, делая все, что нужно.

Президент назвал мифы россиян, которые пошатнула Украина

Владимир Зеленский сказал, что нет никого, для кого бы война в Европе не представляла угрозы. Ведь это война Кремля против всех правил в целом.

Если мы не будем действовать сейчас, то Путин сможет сделать следующие годы катастрофическими, катастрофическими для других наций также. Разведывательное сообщество знает об этом,

– сказал президент Украины.

Он заявил, что Украина пошатнула мифы, которыми Россия пыталась исказить реальность и в которые, к сожалению, верил мир:

первый миф о том, что страна-оккупант может захватить другую страну за несколько дней или недель, когда захочет. Украинцы держатся уже 724 день;

второй миф – об Украине как о нереальном государстве. В то же время в России начался огромный мятеж, который привел к захвату городов, внутренних боев и вооруженного марша на Москву – это типичный признак несостоятельного государства.

Мы разрушили миф, что якобы российское вооружение имело преимущества над западным. На самом деле Россия уступает по всем параметрам. Вот почему Путин впервые в российской истории поклонился Ирану и Северной Корее ради помощи. Был миф, что Европа слишком слаба, чтобы защитить себя, а Европа стала глобальной силой, преодолевающей зависимость от России,

– заявил Зеленский.

Президент Украины сказал:

украинцы на поле боя уже " доказали, что мы можем заставлять Россию отступать " и этим разрушили "ключевой российский миф о том, что Украина не может победить в этой войне";

" и этим разрушили "ключевой российский миф о том, что Украина не может победить в этой войне"; "мы можем вернуть нашу землю, и Путин может проиграть. И это уже происходило более одного раза на поле боя. Наши действия ограничиваются только достаточностью и дальностью наших средств поражения. Но это не зависит от нас. И ситуация в Авдеевке это подтверждает".

Что сказал украинский лидер об Авдеевке

Владимир Зеленский заявил, что содержание Украины в искусственном дефиците вооружений, в частности – артиллерии и средств дальнего поражения, "позволяет Путину адаптироваться к нынешней интенсивности боевых действий".

Это самоослабление демократий подрывает наши общие результаты,

– заявил Зеленский.

Президент объяснил, что Россия имеет только одно военное преимущество на поле боя – полное обесценивание человеческой жизни и постоянные "мясные штурмы".

Украинский лидер заявил, что решение выйти из Авдеевки – максимально логичное, ведь предусматривает сохранение украинцев, а именно это и является главной нашей задачей. В то же время он отметил необходимость оружия, ведь на этот раз его просто не хватило.

Военный держится. Военный защищает территории, людей. Поэтому, чтобы сохранить жизнь, принято решение отойти на другие рубежи,

– объяснил Зеленский.

Президент подчеркнул, что это не означает, что Россия что-то захватила. Ведь Россия два года пыталась на Востоке "что-то" сделать, но получилось только разрушать, поэтому они понимают, что у них не получается достичь военных целей.

Владимир Зеленский заявил, что наше главное оружие на сегодня – наши воины. Вместе с тем президент объяснил, что:

" там, где появлялось больше ПВО, там Россия быстро отходила ";

"; "несправедливо, что живой человек борется с артиллерией".

У Путина есть две опции: быть подсудимым в Гааге или убитым одним из его сообщников

Владимир Зеленский заявил, что Путин убивает, кого захочет, – то ли лидера оппозиции, то ли любого другого, кто кажется именно ему целью.

"После убийства Алексея Навального просто абсурдно воспринимать Путина как якобы легитимного главу российского государства. Это отморозок, который сохраняет власть путем коррупции и насилия. Приезжать к нему на так называемую "инаугурацию", жать его руку, считать его равным себе – это презирать саму природу политической власти", – сказал президент.

По словам Зеленского, можно иметь разное отношение к международным институтам, но ордер Международного уголовного суда на арест Путина за похищение и принудительную депортацию детей из Украины четко демонстрирует, где должна закончиться его карьера.

Впереди у него только два варианта – оказаться на скамье подсудимых в Гааге или быть убитым кем-то из его же приспешников, которые сейчас убивают для него,

– сказал Зеленский.

Украинский лидер объяснил, что наша ключевая задача – уничтожить источник войн и дестабилизаций:

мы должны делать не что-то, а все возможное для поражения агрессора. Ведь диктаторы на каникулы не уходят . Ненависть не знает пауз. Вражеская артиллерия не замолкает из-за процедурных неурядиц. Воины, которые противостоят агрессору, требуют достаточной силы.

. Ненависть не знает пауз. Вражеская артиллерия не замолкает из-за процедурных неурядиц. Воины, которые противостоят агрессору, требуют достаточной силы. не стоит бояться, что Путин проиграет. Путин – это угроза для всех свободных народов , ведь он монстр, который вторгся в Украину и убил тысячи и тысячи людей, похитил и депортировал по меньшей мере десятки тысяч украинских детей. Он вырезал чеченцев и сирийцев, вторгся в Грузию, приказал казнить своих оппонентов как за стенами Кремля, так и в центре Лондона и Берлина. И так, буквально вчера, 16 февраля, когда открылась Мюнхенская конференция по безопасности, Путин убил еще одного лидера оппозиции;

, ведь он монстр, который вторгся в Украину и убил тысячи и тысячи людей, похитил и депортировал по меньшей мере десятки тысяч украинских детей. Он вырезал чеченцев и сирийцев, вторгся в Грузию, приказал казнить своих оппонентов как за стенами Кремля, так и в центре Лондона и Берлина. И так, буквально вчера, 16 февраля, когда открылась Мюнхенская конференция по безопасности, Путин убил еще одного лидера оппозиции; надо закрыть все дыры в санкциях против России . И не должно быть таких отраслей экономики России, которые вовлечены в ее агрессии, но свободны от санкций. Это касается прежде всего атомной отрасли. И российские активы, которые уже заморожены, надо конфисковать. И надо идти дальше – найти, заморозить и надежно пацифицировать каждый доллар из накопленных Путиным и его друзьями;

. И не должно быть таких отраслей экономики России, которые вовлечены в ее агрессии, но свободны от санкций. Это касается прежде всего атомной отрасли. И российские активы, которые уже заморожены, надо конфисковать. И надо идти дальше – найти, заморозить и надежно пацифицировать каждый доллар из накопленных Путиным и его друзьями; зло никогда не возьмет верх , если силы добра объединены и действуют согласованно. И это было тем успешнее, чем смелее и активнее была Америка вместе с другими на правильной стороне истории.

, если силы добра объединены и действуют согласованно. И это было тем успешнее, чем смелее и активнее была Америка вместе с другими на правильной стороне истории. Путин должен быть лишен любой возможности манипулировать кем-либо в мире, чтобы сковывать активность других. Ведь Россия пренебрегает уставом ООН.

Владимир Зеленский вспомнил о формуле мира Украины и Первый Глобальный саммит мира, который запланирован в Швейцарии. Там мир должен решить, как восстановить полную силу мирового порядка, основанного на правилах, которые почти уничтожила Россия.

Не спрашивайте у Украины, когда закончится война. А спрашивайте у себя, почему Путин до сих пор в состоянии ее продолжать,

– сказал Зеленский.

Что сказал Зеленский об изменениях в мобилизации и ротации военных

Владимир Зеленский ответил на вопрос, уменьшит ли он возраст мобилизации с 27 до 25 лет. Президент объяснил, что это вопрос комплексный.

По словам президента, в первую очередь этот вопрос касается ротации военных. Ведь люди, которые уставшие на фронте физически, должны восстановиться.

Ты выходишь, восстанавливаешься, а вместо тебя кто-то другой приходит – профессиональный человек, который прошел соответствующий срок тренировок. И от этой системы зависит и мобилизация,

– объяснил Зеленский.

По словам украинского лидера, он не может сказать, какое количество среди нашего личного состава пострадавших или жертв. И говоря о том, что в России слишком много людей, то стоит знать, что, например, в Авдеевке количество российских солдат к украинским имело соотношение 1 к 7.

Владимир Зеленский заверил, что он не хочет сравнивать потери Украины и России, ведь это трагедия – потерять даже одного человека. Однако подчеркнул, что Украина не начала эту войну, а ситуация в Авдеевке лишь показала трагичность всех событий после вторжения России.

Президент готов поехать на фронт с Трампом

Владимир Зеленский вспомнил, что он публично пригласил Дональда Трампа в Украину. Украинский лидер поблагодарил за поддержку как республиканцам, так и демократам.

Мы готовы. Все представители обеих партий знают, что мы открыты. Если он (Трамп – 24 Канал) приедет, я готов с ним на фронт поехать. На линию фронта,

– заявил Зеленский.

Украинский лидер добавил, что в случае разговора о том, как закончить войну, мы должны продемонстрировать тем кто принимает решение, что же значит эта война. Не то, что об этом пишут в инстаграме, а настоящая война.

Выступление Зеленского на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности: смотрите видео