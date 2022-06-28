Россия должна прекратить убивать, - Зеленский обратился к Совбезу ООН после удара по Кременчугу

Российские оккупанты 27 июня запустили ракеты по наполненному людьми торговому центру в Кременчуге. Из-за этого Совбез ООН созвал внеочередное заседание, на котором выступил президент Владимир Зеленский.

Захватчики попали в торговый центр "Амстор", в котором находились более тысячи человек. Спасатели разбирали завалы и искали пострадавших всю ночь.

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Зеленский обратился к Совбезу ООН

Президент поблагодарил за возможность обратиться к членам Совбеза ООН. Он добавил, что в настоящее время Организация Объединенных Наций не имеет юридических обоснований, что такое террористическое государство. Однако так или иначе нужно обеспечить этот статус на уровне ООН и наказывать страны-террористы.

Зеленский предложил взглянуть на события лишь нескольких дней в Украине – нескольких из 125 дней полномасштабной захватнической российской войны.

Суббота, 25 июня – российские оккупанты выпустили 62 ракеты.

– российские оккупанты выпустили 62 ракеты. Воскресенье, 26 июня – по украинским городам выпустили еще 10 ракет. В частности, одна из них попала по жилому комплексу в Киеве, разрушив 3 этажа обычного дома. Другая ракета разорвалась во дворе детского сада.

– по украинским городам выпустили еще 10 ракет. В частности, одна из них попала по жилому комплексу в Киеве, разрушив 3 этажа обычного дома. Другая ракета разорвалась во дворе детского сада. Понедельник, 27 июня – случился ракетный удар по Кременчугу. По словам главы государства, захватчики, которые его совершили, не могли не знать, что направляют ракету по обычному торговому центру, по одному из многих шопинг-моллов, которые есть в любой стране мира.

Президент отметил, что по состоянию на 22:00 было известно о 18 погибших, однако это число может возрасти. Еще более 50 человек в результате атаки захватчиков получили ранения, а десятки попали в список пропавших без вести. Кроме этого, на месте ракетного удара нашли 7 фрагментов тел – оторванные взрывом руки и ноги гражданских.

По словам Зеленского, Россия утверждает, что эти жертвы якобы случились не вследствие ее ракетного удара. Поэтому президент предложил ООН направить на место теракта в Кременчуге специального представителя Генерального секретаря ООН или полномочную комиссию, чтобы ООН могла самостоятельно узнать всю информацию и увидеть, что это был действительно российский ракетный удар.

Смотрите обращение Владимира Зеленского в Совбез ООН:

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Россия продолжает убивать украинцев

Зеленский рассказал, что 27 июня русская армия в Лисичанске также ударила из реактивной артиллерии по очереди людей, которые стояли за водой.

Обычные люди. Никто из них не был военным. Просто очередь за водой! 8 человек убиты, среди них 15-летний парень, его звали Даниил. Самому старшему среди погибших было 68 лет. И я хочу, чтобы вы услышали сейчас имена четырех женщин, убитых этим ударом: Виктория, Ирина, Елена и Людмила,

– добавил президент.

Он добавил, что кроме этого, почти каждый день Харьков подвергается жестоким российским ударам. Только за 27 июня там погибли 9 человек. Еще 29 мирных жителей получили ранения, в том числе 5 детей. Глава государства назвал их имена:

Глеб – ему 12 лет,

Олег – ему 8 лет,

Михаил – ему 11 лет,

Григорий – ему 9 лет,

Артем – ему 10 лет.

Зеленский рассказал, что это был российский артиллерийский удар по обычным жилым домам.

"Сегодня в 5 часов утра русская армия ударила еще по Николаеву и по городу Очаков, Николаевской области. В Очакове три человека убиты. Девочка 6 лет – ее звали Ева. Мужчина по имени Магомет, ему было 76 лет. И женщина, по имени Галина, ей было 50 лет", – добавил глава государства.

Кроме этого, получил ранения 3-месячный Владимир, родившийся после начала полномасштабного российского вторжения. К сожалению, ребенок находится в очень тяжелом состоянии в реанимации.

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Россию необходимо исключить из Совбеза ООН

Зеленский рассказал, что 28 июня россияне выпустили еще 2 ракеты по Славянску на многострадальном Донбассе, над которым Россия издевается с 2014 года. В то же время за несколько часов до обращения президента к Совбезу ООН, 2 российские ракеты ударили по Одесской области. Также атаке подвергся Днепр – одна из ракет уничтожила обычную станцию техобслуживания автомобилей.

И у меня вопрос к вам, дамы и господа, кто из вас не согласен, что это – терроризм? Если бы в любой части мира любая организация вот так же как Россия убивает украинцев, убивала бы любых мирных людей, то это точно было бы признано терроризмом,

– добавил президент.

Он подчеркнул, что такая организация стала бы врагом для всего человечества. Поэтому то, что наказывают на уровне конкретных преступников и преступных организаций, не должно оставаться безнаказанным и на уровне государства, которое стало террористическим.

Глава государства отметил, что Устав ООН возлагает на Совбез "главную ответственность за поддержание международного мира и безопасности". В статье 6 четко говорится, что Генассамблея по рекомендации Совета Безопасности может исключить члена ООН, который систематически нарушает принципы, установленные в Уставе.

Однако хотя Россия нарушает фундаментальные принципы ООН и международного правопорядка, ее до сих пор не привлекли к ответственности именно на глобальном уровне. Страна-террорист до сих пор остается в структурах ООН и даже пользуется привилегиями кресла постоянного члена Совета Безопасности, которое занимает лишь из-за недальновидности политиков времен завершения Холодной войны.

"Россия не имеет права участвовать в обсуждениях и голосованиях относительно войны против Украины, которая является неспровоцированной и просто колонизаторской со стороны России. Я призываю вас лишить делегацию государства-террориста полномочий в Генеральной ассамблее ООН, и это возможно. Россия не имеет права оставаться в Совбезе", – подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что этот путь не слишком тернист, как некоторым может казаться, если выявить последовательность и надлежащую политическую волю. Ведь это единственное логичное решение, чтобы Устав ООН работал и чтобы его уважали все члены организации.

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Страну-террориста нужно привлечь к ответственности

Глава государства отметил, что ООН обладает достаточной силой, чтобы привлечь к ответственности государство-террориста. Ведь раздел 7 Устава позволяет создать специальный международный трибунал для расследования действий российских оккупантов в Украине.

Слово "геноцид" неоднократно звучало. Вы все видели, что наделали российские оккупанты в нашем городе Буча. Каждый из вас может получить информацию о том, сколько братских могил появилось вокруг одного только города Мариуполь после того, как российская армия уничтожила его,

- добавил Зеленский.

Он подчеркнул, что Мариуполь был полумиллионным городом, а после вторжения России превратился в руины.

"В случае с геноцидом в Руанде, Совбез ООН создал Международный трибунал в течение 6 месяцев от начала геноцида. С начала полномасштабного российского вторжения на территорию Украины прошло более 4 месяцев. С начала войны России против Украины на Донбассе и оккупации нашего Крыма, что было неоднократно осуждено на уровне Генассамблеи ООН, прошло уже более 8 лет", – отметил президент.

Зеленский добавил, что действовать нужно немедленно – необходимо сделать все, чтобы Россия прекратила убивать. Страну-агресора следует привлечь к ответственности за терроризм, иначе она может перенести свою террористическую активность и на территорию других государств Европы и Азии.

"Страны Балтии, Польша, Молдова, Казахстан – многие нации слышали угрозы от российских чиновников и государственных пропагандистов. Я благодарен всем добросовестных и цивилизованным государствам, которые разделяют нашу позицию и помогают защищать международный правопорядок", – отметил глава государства.

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Зеленский призвал создать трибунал для расследования зверств оккупантов

Президент отметил, что это заседание Совета безопасности созвали после российского удара по Кременчугу. Однако на самом деле их можно вообще не прерывать, а продолжать круглосуточно день за днем, чтобы успевать обсудить каждый террористический акт России.

Устав ООН дает все рычаги, чтобы повлиять на любого нарушителя правил Организации, на любого агрессора, на любое государство-террорист. И я призываю вас воспользоваться этими рычагами,

- добавил Зеленский.

Президент призвал Совбез ООН обязательно:

лишить российскую делегацию возможности манипулировать ООН;

сделать для России невозможным пребывание в Совбезе, пока ее террор продолжается;

создать Трибунал для расследования всего, что наделали российские военные против украинцев;

дать на уровне ООН юридическое определение понятию "государственный терроризм", ведь все действия российских оккупантов должны получить юридическую оценку, а также глобальные санкции за то, что страна-агрессор разрушает международный правопорядок.

Зеленский поблагодарил всех присутствующих за внимание и попросил почтить минутой молчания память десятков тысяч украинцев, которых убила Россия.

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