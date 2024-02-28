Путин хочет сделать в Украине то же, что было на Балканах, – Зеленский

Владимир Зеленский выступил на саммите "Украина – Юго-Восточная Европа". На нем он отметил, что Владимир Путин стремится сделать в Украине то же, что было на Балканах.

Во время своего выступления он поблагодарил албанского премьера Эди Рами за то, что удалось организовать этот саммит, передает 24 Канал. Также Владимир Зеленский очертил угрозы, которые с собой несет Владимир Путин и его кровопролитная война.

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Важно, чтобы Путин и его режим проиграли

Глава государства подчеркнул, что все понимают, что сейчас время, когда определяется путь Европы на несколько следующих поколений. Он добавил, что все мы стремимся, чтобы Европа была пространством, где каждая нация определяет свою судьбу сама.

Мы видели в прошлом, как кто-то пытался определить судьбу других наций. И это произошло на Балканах, восточной Европе и всех других частях Европы. Сейчас Путин хочет сделать то же самое. Это его воинственность, все то, что он делает, все то, что он хочет заставить делать другие нации,

– подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что это попытка воплотить старые диктаты того, как должны существовать нации, с чем они должны соглашаться, а с чем – нет. И что Путин пытается сделать это новой нормальностью.

Именно поэтому всем свободным народам, всем нам, необходимо, чтобы Владимир Путина и его режим потерпели поражение. Ведь все его поражения, подчеркнул президент,

– наша общая безопасность.

Зеленский призвал остановить Путина немедленно

Путин не уважает никого и не хочет позволять никому жить свободно. И именно в этом смысл его войны. Именно поэтому, если его не остановить сейчас, он будет расширять эту агрессию. Украина подчеркивает – мы все в Европе должны быть готовы защищать свой суверенитет, национальное достоинство и образ жизни наших народов,

– заявил Зеленский.

Глава государства во время своего выступления добавил, что сейчас каждый находится под угрозой. А все потому, что у России значительные инструменты, которые могут дестабилизировать ситуацию во многих государствах. Говорится как о прямой агрессии, так и гибридные удары через специальные политические операции. Кремль может провоцировать расколы с помощью:

дезинформации,

экономического давления,

распространения коррупции,

использования энергоресурсов как политического оружия.

Владимир Зеленский добавил, что мы вместе должны лишать Россию возможности ломать нашу жизнь.