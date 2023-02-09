Я здесь, чтобы защитить путь украинцев домой – главное из речи Зеленского в Европарламенте

Владимир Зеленский прибыл в главный законодательный орган Европейского Союза в рамках второй поездки за границу с начала полномасштабного вторжения. В Европарламенте в Брюсселе президент Украины выступил перед высокопоставленными чиновниками Европы.

Накануне об этом визите сообщал журналист издания "Радио Свобода" Рикард Йозвяк. Он констатировал, что на следующий день после посещения Лондона – 9 февраля – украинский лидер прибудет в Бельгию. Его информация по этому поводу оказалась правдивой, поэтому в этом материале 24 Канала читайте о самых главных тезисах из выступления Зеленского.

Смотрите также Королевский прием, оружие, санкции: все, что известно об историческом визите Зеленского в Британию

Владимир Зеленский поблагодарил страны ЕС за поддержку и внимание к Украине. Президент подчеркнул: сейчас идет борьба за Европу.

Зеленский выступает в Европарламенте: смотрите видео

Историческая речь Зеленского в Европарламенте

Зеленский подчеркнул, что Европе повезло, что в абсолютного большинство в Европарламенте есть принципиальность и энергичность. Украинский лидер отметил: европейские правила жизни – это когда каждый и каждая имеют значение, и господствует верховенство права.

Президент подчеркнул, что европейские государства стремятся быть социальными, а общества – открытыми. Разнообразие является ценностью, разные ценности соединены справедливым равенством, а границы – ненарушены, в то же время их пересечение не ощущается. Люди верят в завтра и готовы выйти на улицу, чтобы бороться за свое завтра. Между президентом и протестующим есть единственный барьер – честные выборы.

Это наша Европа. Таковы наши правила. Таков наш жизненный путь. И для Украины – это путь в свой дом. Я здесь, чтобы защитить путь нашего народа домой, всех украинцев, всех украинок,

– заявил Зеленский.

Что говорили о визите Зеленского в Брюссель накануне