Россия больше всего заслуживала ядерного разоружения еще в 1990 году, – Зеленский

Владимир Зеленский отметил, что больше всего заслуживала ядерное разоружение именно Россия. По его словам, это должно было произойти еще в 1990 году.

Об этом президент Украины сказал в своем выступлении перед Генеральной ассамблеей ООН. Он также подчеркнул, что страну-агрессорку должны разоружить и сейчас, передает 24 Канал.

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Зеленский высказался о ядерной угрозе России

Глава государства отметил, что Украина отдала свой третий по величине ядерный арсенал. Тогда мир решил, что Россия должна стать "хранительницей" такой силы.

Но дальнейшая история доказала, что именно Россия больше всего заслуживала ядерного разоружения еще тогда, в 1990-х. Россия заслуживает разоружения и сейчас: террористы не имеют права владеть ядерным оружием,

– подчеркнул Зеленский.

Он также отметил, что пока ядерное оружие остается на своих местах, массовое уничтожение набирает обороты. По его словам, Россия превращает в оружие многие другие вещи, и эти вещи используются не только против нашей страны, но и всех мировых стран.

"Существует немало конвенций, которые ограничивают владение и распространение оружия, но нет реальных ограничений на использование продовольствия, энергии и других вещей в качестве оружия", – рассказал президент.

Он подчеркнул, что сегодня как никогда человечество должно действовать в полной солидарности, чтобы спасти человеческие жизни. Зеленский сказал, что так же, как сдерживается ядерное оружие, должен быть сдержан агрессор и все его инструменты и методы войны.

Каждая война сейчас может стать последней, но нужно наше единство, чтобы гарантировать, что агрессия не лопнет снова,

– заметил украинский руководитель.

Зеленский также подчеркнул, что всегда Третью мировую войну рассматривали как ядерную войну и как конфликт между великими государствами, когда в ход идет ядерное оружие. Поэтому миру казалось, что другие войны менее страшны по сравнению с такой войной между великими государствами, обладающими ядерными потенциалами, что опровергла российско-украинская война.

Напоследок президент Украины отметил, что стратегия по ядерному вооружению хороша, но она должна быть не единственной для того, чтобы предотвратить будущий конфликт с применением этого типа оружия.

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