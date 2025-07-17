Зеленский выступил в Раде и представил кандидатуру Свириденко на должность премьер-министра
- Президент Владимир Зеленский в четверг, 17 июля, выступил в Верховной Раде и представил кандидатуру Юлии Свириденко на должность премьер-министра Украины.
В четверг, 17 июля, президент Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде. Лидер страны представил кандидатуру Юлии Свириденко на должность премьер-министра Украины.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка.
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Что заявил Зеленский во время выступления в Раде?
Президент Зеленский во время выступления в Верховной Раде поблагодарил бывшего премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля за работу.
Гарант также отметил, что новое правительство должно провести аудит всех договоренностей с партнерами по обороне и всех программ устойчивости.
Кроме этого, лидер страны анонсировал новые соглашения с США и потребность изменений в дипломатической работе с Штатами.
Железняк сообщил, что президент поблагодарил Свириденко за программы "кэшбек" и "1000 Зеленского".
Гарант также сообщил о продолжении цифровизации всех процессов и анонсировал подготовку нового уровня оборонного сотрудничества с партнерами.
Железняк добавил, что Зеленский заявил, что "с целью полной реализации" этих целей вносит кандидатуру Свириденко на должность премьер-министра".