Зеленский выступит в Раде: будет говорить о положении Украины

Президент Украины Владимир Зеленский выступит в Верховной Раде перед нардепами. Глава государства будет говорить о внутреннем и внешнем положении Украины.

Соответствующее обращение президент направил главе Верховной Рады Руслану Стефанчуку. Владимир Зеленский планирует выступить перед нардепами 1 декабря.

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О чем будет говорить президент

В обращении президента Владимира Зеленского к главе Верховной Рады указано, что темой послания будет внешнее и внутреннее положение нашего государства.



Обращение Зеленского к главе Верховной Рады / Фото Ярослава Железняка

Информацию о выступлении Зеленского подтвердил и его прес-секретарь Сергей Никифоров

Среди вероятных проблем, которые президент Владимир Зеленский затронет в своем послании есть угроза полномасштабного вторжения России, о котором активно говорят не только в Украине, но и заграницей, в частности в США.

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