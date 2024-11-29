Зеленский заявил, что членство в НАТО может остановить горячую фазу войны, – Sky News

Корреспондент Sky News Стюарт Рамзи поговорил с Владимиром Зеленским. В интервью президент высказался относительно вступления Украины в НАТО.

В этот же день появилась новость о письме Андрея Сибиги к его европейским коллегам. Reuters ознакомилось с письмом, в котором министр иностранных дел просит о том, чтобы Киев пригласили в НАТО уже на следующей неделе. 24 Канал расскажет детали со ссылкой на Sky News.

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Что сказал Зеленский о вступлении Украины в НАТО

Если мы хотим остановить горячую фазу войны, мы должны взять под зонтик НАТО ту территорию Украины, которую мы контролируем. Мы должны сделать это быстро. И тогда оккупированные территории Украина сможет вернуть дипломатическим путем,

– цитируют его журналисты.

По словам президента, необходимо прекратить огонь, чтобы гарантировать, что Путин не вернется, чтобы захватить еще больше украинской территории. Если же НАТО откажется накрыть зонтиком подконтрольные Киеву территории, Путин точно вернется.

"Владимир Зеленский предположил, что соглашение о прекращении огня может быть достигнуто, если украинская территория, которую он контролирует, будет взята под зонтик НАТО, что позволит ему вести переговоры о возвращении остальных позже дипломатическим путем", – подытожили медийщики.

Интересно! В разговоре с Макроном 29 ноября Зеленский подчеркнул важность приглашения Украины в НАТО. А в вечернем обращении сказал, что говорил и с Шольцем.