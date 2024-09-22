Зеленский ответил, является ли телемарафон "Единые новости" угрозой для демократии

Владимир Зеленский объяснил, зачем был запущен телемарафон "Единые новости". Также президент заверил, что каналы вольны показывать то, что они хотят.

Телемарафон "Единые новости", который стартовал с начала вторжения, объединяет несколько телевизионных каналов, чтобы транслировать новости о войне и других событиях очень скоординированным способом. Президента Зеленского спросили, считает ли он это примером конфликта демократических ценностей и реалий войны.

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Что ответил президент

По словам Зеленского, в первые дни войны журналисты объединились, чтобы положить конец хаосу, который тогда царил в обществе. Люди боялись полной оккупации страны, не знали, что делать, бежали в разные стороны. Президент вспомнил, что ходили даже слухи о том, что он куда-то сбежал.

Поэтому шесть каналов объединились для борьбы с паникой и российской дезинформацией.

Зеленский подчеркнул, что не означает, что сами каналы уничтожены. Политик уточнил, что они существуют, как и раньше. Они сохранили собственные места в составе эфира. Также, отметил президент, каналы могут свободно показывать то, что они хотят.

Но этот телемарафон стал ресурсом для людей, которые, скажем, не имеют электричества или видят, как над головой летают дроны. Было много периодов, когда распространялась разная дезинформация, и телемарафон показывает правду,

– подчеркнул Зеленский.

К слову, в Украине запретили использовать Telegram на служебных устройствах военным, госслужащим и работникам критической инфраструктуры.