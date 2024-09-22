Телемарафон "Єдині новини", який стартував з початку вторгнення, об’єднує кілька телевізійних каналів, щоб транслювати новини про війну та інші події у дуже скоординований спосіб. Президент Зеленського спитали, чи вважає він це прикладом конфлікту демократичних цінностей та реалій війни.

Дивіться також На фронті загинув телеоператор "1+1" Ігор Захаров, який вважався зниклим безвісти

Що відповів президент

За словами Зеленського, у перші дні війни журналісти об'єдналися, аби покласти кінець хаосу, який тоді панував у суспільстві. Люди боялися повної окупації країни, не знали, що робити, тікали в різні сторони. Президент пригадав, що ходили навіть чутки про те, що він кудись втік.

Тому шість каналів об'єдналися для боротьби з панікою та російською дезінформацією.

Зеленський підкреслив, що не означає, що самі канали знищені. Політик уточнив, що вони існують, як і раніше. Вони зберегли власні місця в складі ефіру. Також, зазначив президент, канали можуть вільно показувати те, що вони хочуть.

Але цей телемарафон став ресурсом для людей, які, скажімо, не мають електрики або бачать, як над головою літають дрони. Було багато періодів, коли поширювалася різна дезінформація, і телемарафон показує правду,

– наголосив Зеленський.

До слова, в Україні заборонили використовувати Telegram на службових пристроях військовим, держслужбовцям та працівникам критичної інфраструктури.