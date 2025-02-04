Зеленский заявил, что готов сесть с Путиным за стол переговоров, но есть условие

В интервью Пирсу Моргану Владимир Зеленский сделал заявление о переговорах. Он сказал, что может сесть за стол переговоров с диктатором, но для этого нужно определенное условие.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление Зеленского.

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Что сказал Зеленский о переговорах с Путиным

Президент подчеркнул, что Путин – преступник и убийца. Разговоры с ним уже являются компромиссом для цивилизованного мира.

За столом переговоров должны быть Соединенные Штаты Америки, Европа, Украина и Россия. Позиция Киева должна быть сильной.

"Никто не знает, как этот разговор начнется и как он закончится. Но мы верим, что президент Трамп хочет достичь успеха в этой ситуации, а успех – это победа здравого смысла и это однозначно конец горячей фазы войны", – сказал гарант.

Я готов сидеть напротив Путина за столом переговоров, если это будет единственный вариант для достижения мира в Украине,

– заявил Зеленский.