Зеленский заявил, что ГУР фиксирует увеличение войск КНДР в России и раскритиковал Запад

Владимир Зеленский вечером 4 ноября записал свое традиционное обращение к украинцам. В нем президент рассказал детали о фиксировании украинской разведкой увеличения войск КНДР в России.

На фоне этого украинский лидер раскритиковал страны Запада за пассивность в противодействии угрозе. Также президент рассказал об усилении ПВО.

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Усиление ПВО Украины и противодействие "Шахедам"

Зеленский рассказал, что в этот день он провел Ставку. Во время встречи обсуждали важный вопрос относительно ПВО.

Каждый видит, насколько больше россияне применяют "Шахедов" и авиабомб. Ежемесячно растет этот террор. Нужно больше мер противодействия,

– подчеркнул президент.

Он отметил, что это касается и усиления мобильных огневых групп, и внедрения реальной практики сбивания "Шахедов" дронами, и развития наших Сил обороны именно так, чтобы наконец решить проблему российских авиабомб.

"Есть и неотложные решения, которые должны быть реализованы. И также более стратегические вещи, которые будут учтены во внутреннем Плане усиления Украины, в соответствующем оборонном пункте", – подчеркнул украинский лидер.

Он также отметил, что было и много вопросов по увеличению производства нашего оружия – прежде всего это дроны и ракеты.

Увеличиваем контракты для украинских производителей. Добавляем долгосрочных возможностей производить такое оружие, инвестировать в развитие таких производств,

– сказал Зеленский.

Он также дал соответствующие поручения и министру обороны Рустему Умерову, и на Ставке.