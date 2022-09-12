Зеленский заявил, что пока не хочет переговоров с путиным: в россии принялись "пугать"

Владимир Зеленский пока не хочет вести мирные переговоры с владимиром путиным о прекращении войны в Украине. Глава государства заявил, что не видит со стороны россии конструктивности.

Нас подталкивают в направлении минского процесса, – Зеленский

Владимир Зеленский подчеркнул, что не в его принципах начинать разговор с тем, кто ставит ультиматумы. Поэтому сегодня президент Украины не видит оснований для переговоров с россией.

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Я не вижу никакого желания с их стороны быть конструктивными. Что касается их ультиматумов, то мне все равно, кто эти ультиматумы выдвигал – он (путин – 24 канал) или кто-то другой. Это мой принцип – я не буду говорить с тем, кто ставит ультиматумы,

– заявил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что любые договоренности можно достичь только при условии полного вывода российских войск из Украины.

Также Зеленский подчеркнул, что Украину подталкивают к мирному соглашению, вроде минского. Но президент заверил, что не согласится с этим.

"Я знаю, что некоторые страны подталкивают нас в направлении минского процесса. Я хочу, чтобы мир признал, что одно дело – дипломатическое решение, а другое – Минск-2, -3, -5, -10. Это две разные вещи, потому что Минск – пустая бумажка, которая позволит россии отдохнуть перед следующим вторжением", – объяснил глава государства.

К слову Берлускони хочет быть посредником в переговорах с путиным – в компанию планирует взять Меркель.

В кремле истерика после заявления Зеленского

В кремле уже успели ответить на заявление Владимира Зеленского. Дмитрий Медведев, прихвостень путина, решил пригрозить Украине, Вооруженные Силы которой проводят успешные наступления.

Приспешник путина согласился, что россия говорит ультиматумами и пригрозил, что в будущем они будут еще жестче.

"Нынешние ультиматумы – детская разминка перед требованиями будущего. И он (Зеленский – 24 канал) их знает: тотальная капитуляция киевского режима на условиях россии", – сказал Медведев.

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Эрдоган хочет подтолкнуть путина к переговорам с Зеленским

Посредником между Украиной и россией пытается выступать Турция. Ожидается, что турецкий лидер Реджеп Эрдоган снова предложит путину прямые переговоры с Зеленским.

Как пишет CNN Turk, Эрдоган и путин проведут встречу в Самарканде, Узбекистан. Сообщается, что Эрдоган повторит свое предложение провести прямые переговоры Зеленского и путина в Турции и будет делать акцент на дипломатическом решении.

Основным вопросом во время встречи Эрдогана и путина будет работа зернового коридора.

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