Зеленский заявил, что не пойдет и "на 10 центов возврата долга" в соглашении с США

Владимир Зеленский заявил, что Украина не пойдет "даже на 10 центов" возврата долга в соглашении с Соединенными Штатами. По его словам, такой шаг создаст опасный прецедент.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг президента Украины в среду, 26 февраля.

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Зеленский высказался о соглашении с США

Владимир Зеленский объяснил, что Украина не указана в соглашении как должник США.

Я не пойду и на 10 центов, если они будут указаны как долг,

– отметил глава государства.

В то же время, по его словам, Украина готова говорить, если это условие, что дальше помощь нашему государству не будет бесплатной.

Это новая реальность. Она может быть, все понимают, в каких условиях мы – в войне. И мы, я думаю, не сможем выбирать,

– добавил Зеленский.

Следует также отметить, что это соглашение является рамочным и не подлежит ратификации. В дальнейшем США и Украина будут работать над подробным соглашением, которое будет ратифицировать Верховная Рада после принятия и подписания обеими сторонами.

К слову, на брифинге Владимир Зеленский опроверг, что он полетит в США в пятницу, 28 февраля. В то же время, сейчас как украинская, так и американская стороны работают над тем, чтобы принять в Вашингтоне украинского лидера.